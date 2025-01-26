Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Гірські лижі. Гут-Бехрамі здобула першу перемогу в сезоні

Олег Дідух — 26 січня 2025, 14:08
Гірські лижі. Гут-Бехрамі здобула першу перемогу в сезоні
Лара Гут-Бехрамі
x.com/fisalpine

Швейцарська гірськолижниця Лара Гут-Бехрамі виграла супергігант на етапі Кубку світу в німецькому Гарміш-Партенкірхені. Для неї це перша перемога на Кубку світу в поточному сезоні та сумарно 46-та в кар’єрі.

Гут-Бехрамі на 0,35 секунди випередила норвежку Кайсу Вікхофф Лі. Далі розташувалися дві італійки – Федеріка Бріньоне та Соф’я Годжа, які вчора посіли перші два місця в швидкісному спуску. Бріньоне зберігає лідерство у загальному заліку Кубку світу.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, сьогоднішній супергігант став передостаннім стартом на жіночому Кубку світу перед чемпіонатом світу в Заальбах-Хінтерглеммі. Останнім стане слалом у французькому Куршевелі 30 січня, на якому відбудеться повернення після травми на Кубок світу Мікаели Шиффрін.

Федеріка Бріньоне Кубок світу з гірських лиж Лара Гут-Бехрамі

Лара Гут-Бехрамі

Гірські лижі. Робінсон виграла гігант у Кронплатці, фіаско Італії
Гірські лижі. Бріньоне виграла супергігант, Вонн зійшла з дистанції
Вонн фінішувала 14-ю у першій гонці після повернення на Кубок світу, перемога Хюттер
Гірські лижі. Годжа здобула першу перемогу після травми
Гірські лижі. Хюттер не дозволила Годжі виграти першу гонку після травми

Останні новини