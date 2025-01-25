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0,01 секунди на користь Бріньоне. Італійки оформили переможний дубль у швидкісному спуску

Олег Дідух — 25 січня 2025, 14:45
0,01 секунди на користь Бріньоне. Італійки оформили переможний дубль у швидкісному спуску
Федеріка Бріньоне
x.com/fisalpine

Італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне виграла швидкісний спуск на етапі Кубку світу в німецькому Гарміш-Партенкірхені. Для неї це п’ята перемогу в поточному сезоні, яка дозволила італійці закріпити своє лідерство у загальному заліку.

Бріньоне всього на 0,01 секунди випередила свою партнерку по команді Соф’ю Годжу. Топ-3 замкнула швейцарка Корінн Сутер.

Зіркова американка Ліндсі Вонн не зуміла дістатися фінішу, зійшовши наприкінці дистанції.

Підсумкові результати:

Вчора чоловічий супергігант у Кітцбюелі виграв швейцарець Марко Одерматт.

Завтра, 26 січня у жінок у Гарміш-Партенкірхені відбудеться супергігант, початок гонки – о 12:00 за київським часом. На слаломі в Куршевелі 30 січня заплановане повернення на Кубок світу після травми Мікаели Шиффрін.

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