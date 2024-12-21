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Вонн фінішувала 14-ю у першій гонці після повернення на Кубок світу, перемога Хюттер

Олег Дідух — 21 грудня 2024, 14:07
Вонн фінішувала 14-ю у першій гонці після повернення на Кубок світу, перемога Хюттер
Корнелія Хюттер
x.com/fisalpine

Австрійська гірськолижниця Корнелія Хюттер виграла супергігант на етапі Кубку світу в швейцарському Санкт-Моріці. Для неї це друга перемога у поточному сезоні – минулого тижня вона виграла швидкісний спуск у Бівер Кріку.

Хюттер на 0,18 секунди випередила швейцарку Лару Гут-Бехрамі. Топ-3 замкнула італійка Соф’я Годжа, слідом за якою розташувалися одразу три її партнерки по команді – Елена Куртоні, Федеріка Бріньоне та Лаура Піровано.

Легендарна Ліндсі Вонн повернулася на Кубок світу після майже 6-річної перерви. 40-річна американка посіла 14 місце, програвши переможцеві 1,18 секунди.

Підсумкові результати:

Завтра, 22 грудня у Санкт-Моріці відбудеться ще один жіночий супергігант. Початок – о 12:00 за київським часом.

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