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Одерматт перервав чорну серію в гіганті на Кубку світу

Олег Дідух — 14 грудня 2024, 15:28
Одерматт перервав чорну серію в гіганті на Кубку світу
Марко Одерматт
instagram.com/marcoodermatt

Швейцарський гірськолижник Марко Одерматт виграв гігантський слалом на етапі Кубку світу в французькому Валь д’Ізері. Таким чином, він перервав невдалу серію з трьох поспіль сходів з дистанції у цій дисципліні, яка розпочалась ще на фіналі минулого Кубку світу в Заальбаху.

Для чинного володаря Великого кришталевого глобуса це друга перемога у поточному сезоні. Першу він здобув минулого тижня у супергіганті в Бівер Кріку.

Одерматт випередив двох австрійців – Патріка Фойрштайна та Штефана Бреннштайнера. Фойрштайн у другій спробі здійснив прорив з 24 місця після першого заїзду. З 30-ї позиції на четверту прорвався швейцарець Лука Ерні.

Підсумкові результати:

Завтра, 15 грудня у Валь д’Ізері відбудеться слалом. Початок першої спроби – об 11:00 за київським часом.

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