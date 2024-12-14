Одерматт перервав чорну серію в гіганті на Кубку світу

Швейцарський гірськолижник Марко Одерматт виграв гігантський слалом на етапі Кубку світу в французькому Валь д’Ізері. Таким чином, він перервав невдалу серію з трьох поспіль сходів з дистанції у цій дисципліні, яка розпочалась ще на фіналі минулого Кубку світу в Заальбаху.

Для чинного володаря Великого кришталевого глобуса це друга перемога у поточному сезоні. Першу він здобув минулого тижня у супергіганті в Бівер Кріку.

Одерматт випередив двох австрійців – Патріка Фойрштайна та Штефана Бреннштайнера. Фойрштайн у другій спробі здійснив прорив з 24 місця після першого заїзду. З 30-ї позиції на четверту прорвався швейцарець Лука Ерні.

Підсумкові результати:

Завтра, 15 грудня у Валь д’Ізері відбудеться слалом. Початок першої спроби – об 11:00 за київським часом.