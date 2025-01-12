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Гірські лижі. Одерматт виграв гігант у Адельбодені

Олег Дідух — 12 січня 2025, 16:10
Гірські лижі. Одерматт виграв гігант у Адельбодені
Марко Одерматт
x.com/fisalpine

Швейцарський гірськолижник Марко Одерматт вчетверте поспіль виграв гігант на домашньому етапі Кубку світу в Адельбодені. Він на 0.2 секунди випередив свого партнера по команді Лоїка Мейяра, який не зумів утримати лідерство після першої спроби. Цей успіх дозволив Одерматту закріпити своє лідерство у загальному заліку.

Третім став італієць Лука Де Адіпрандіні, для якого це другий в кар’єрі подіум на Кубку світу. Він показав найкращий чистий час другої спроби, що дозволило Луці прорватися з 12 місця на підсумкове третє.

Підсумкові результати:

Раніше жіночий супергігант у Санкт-Антоні виграла Лорен Масуга. Четвертою стала її легендарна партнерка по збірній США Ліндсі Вонн.

Наступний етап чоловічого Кубку світу відбудеться 17 – 19 січня у швейцарському Венгені.

Гірськолижний спорт Марко Одерматт Лоїк Мейяр

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