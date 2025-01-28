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Гірські лижі. Стеен Ольсен здобув другу перемогу в сезоні

Олег Дідух — 28 січня 2025, 22:42
Гірські лижі. Стеен Ольсен здобув другу перемогу в сезоні
Александер Стеен Ольсен
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Норвезький гірськолижник Александер Стеен Ольсен виграв гігантський слалом на етапі Кубку світу в австрійському Шладмінгу. Для нього це друга перемога в поточному сезоні. Першу він здобув наприкінці жовтня на відкритті сезону в Зольдені.

Стеен Ольсен на 0,39 секунди випередив свого партнера по команді, Хенріка Крістофферсена. Топ-3 замкнув лідер загального заліку Кубку світу, швейцарець Марко Одерматт. Четвертим став його партнер по команді Лоїк Мейяр, який лідирував після першої спроби, проте не зумів втриматися на подіумі.

Підсумкові результати:

Завтра, 29 січня у Шладмінгу відбудеться слалом. Початок першої спроби – о 18:45 за київським часом.

Раніше повідомлялося про те, що Алексі Пінтуро пропустить чемпіонат світу 2025 року.

Марко Одерматт Лоїк Мейяр Хенрік Крістофферсен Кубок світу з гірських лиж Александер Стеен Ольсен

Александер Стеен Ольсен

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