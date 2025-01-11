Гірські лижі. Вонн – шоста у своєму першому швидкісному спуску після повернення

Італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне виграла швидкісний спуск на етапі Кубку світу в австрійському Санкт-Антоні. Для неї це перша перемога у даній дисципліні на Кубку світу за кар’єру.

Головною сенсацією стало друге місце 20-річної швейцарки Малорі Блан, яка стартувала під 46-м номером і в підсумку програла Бріньоне всього 0,07 секунди. Топ-3 замкнула чешка Естер Ледецка.

Шостою стала легендарна американка Ліндсі Вонн. Це був її перший швидкісний спуск і сумарно лише друга гонка на Кубку світу після повернення у великий спорт після п'ятирічної перерви. В грудні вона стала 14-ю в супергіганті в швейцарському Санкт-Моріці.

Одна із головних фавориток швидкісного спуску, італійка Соф’я Годжа, зійшла з дистанції.

Підсумкові результати: