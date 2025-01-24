Гірські лижі. Одерматт виграв супергігант у Кітцбюелі

Швейцарський гірськолижник Марко Одерматт виграв супергігант на найпрестижнішому етапі Кубку світу в австрійському Кітцбюелі. Він на 0,11 секунди випередив господаря траси, австрійця Рафаеля Хаазера.

Третє та четверте місця посіли ще два представники Швейцарії – Стефан Рогентен і Франьо Фон Алльмен. Для Одерматта це 44-та в кар’єрі перемога на Кубку світу та при цьому лише перша в Кітцбюелі.

Супергігант ознаменувався великою кількістю падінь і сходів з дистанції. Не зуміли дістатися фінішу зокрема Лукас Фойрштайн, Домінік Паріс, Алексі Пінтуро та Отмар Штрідінгер.

Підсумкові результати:

Раніше повідомлялося про те, що Мікаела Шиффрін повернеться на Кубок світу 30 січня у французькому Куршевелі.

У суботу, 25 січня у Кітцбюелі відбудеться швидкісний спуск. Початок гонки – о 12:30 за київським часом.