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Гірські лижі. Шиффрін здобула першу перемогу в сезоні

Олег Дідух — 16 листопада 2024, 15:12
Гірські лижі. Шиффрін здобула першу перемогу в сезоні
Мікаела Шиффрін
instagram.com/mikaelashiffrin

Зіркова американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін виграла слалом на другому етапі Кубку світу в фінському Леві. Для неї це перша перемога у поточному сезоні та сумарно 98-ма в кар’єрі на Кубку світу.

Американка на 0,79 секунди випередила австрійку Катаріну Лінсбергер, топ-3 замкнула німкеня Лена Дюрр. Її партнерка по команді Емма Айхер у другій спробі прорвалась з 22 місця на дев’яте, показавши найкращий чистий час другого заїзду. З 27-ї позиції на десяту прорвалась чинна чемпіонка світу в слаломі, канадка Лоранс Сен-Жермен.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, на відкритті сезону в австрійському Зольдені Шиффрін стала лише п’ятою.

Завтра, 17 листопада в Леві відбудеться чоловічий слалом. Старт першої спроби – об 11:00 за київським часом.

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