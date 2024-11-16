Гірські лижі. Шиффрін здобула першу перемогу в сезоні

Зіркова американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін виграла слалом на другому етапі Кубку світу в фінському Леві. Для неї це перша перемога у поточному сезоні та сумарно 98-ма в кар’єрі на Кубку світу.

Американка на 0,79 секунди випередила австрійку Катаріну Лінсбергер, топ-3 замкнула німкеня Лена Дюрр. Її партнерка по команді Емма Айхер у другій спробі прорвалась з 22 місця на дев’яте, показавши найкращий чистий час другого заїзду. З 27-ї позиції на десяту прорвалась чинна чемпіонка світу в слаломі, канадка Лоранс Сен-Жермен.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, на відкритті сезону в австрійському Зольдені Шиффрін стала лише п’ятою.

Завтра, 17 листопада в Леві відбудеться чоловічий слалом. Старт першої спроби – об 11:00 за київським часом.