Гірські лижі. Хектор розгромила суперниць у гіганті

Шведська гірськолижниця Сара Хектор з розгромною перевагою в 1,42 секунди виграла гігантський слалом на етапі Кубку світу в Краньскій Горі (Словенія). Для неї це друга перемога у поточному сезоні та сумарно сьома в кар’єрі.

Другою фінішувала албанка італійського походження Лара Кольтурі, для якої це другий в кар’єрі подіум на Кубку світу та перший – у гіганті. Третьою стала Еліс Робінсон із Нової Зеландії. Зіркова італійка Федеріка Бріньоне зійшла з дистанції у першій спробі.

Підсумкові результати:

Раніше Йоханнес Клебо виграв чоловічий скіатлон на 20 км на шостому етапі Тур де Скі у Валь ді Ф’ємме.

Завтра, 5 січня у Краньській Горі відбудеться жіночий слалом. Початок першої спроби – об 11:00 за київським часом.