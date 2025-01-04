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Гірські лижі. Хектор розгромила суперниць у гіганті

Олег Дідух — 4 січня 2025, 14:57
Гірські лижі. Хектор розгромила суперниць у гіганті
Сара Хектор
x.com/fisalpine

Шведська гірськолижниця Сара Хектор з розгромною перевагою в 1,42 секунди виграла гігантський слалом на етапі Кубку світу в Краньскій Горі (Словенія). Для неї це друга перемога у поточному сезоні та сумарно сьома в кар’єрі.

Другою фінішувала албанка італійського походження Лара Кольтурі, для якої це другий в кар’єрі подіум на Кубку світу та перший – у гіганті. Третьою стала Еліс Робінсон із Нової Зеландії. Зіркова італійка Федеріка Бріньоне зійшла з дистанції у першій спробі.

Підсумкові результати:

Раніше Йоханнес Клебо виграв чоловічий скіатлон на 20 км на шостому етапі Тур де Скі у Валь ді Ф’ємме.

Завтра, 5 січня у Краньській Горі відбудеться жіночий слалом. Початок першої спроби – об 11:00 за київським часом.

Кубок світу з гірських лиж Еліс Робінсон Лара Кольтурі Сара Хектор

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