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Гірські лижі. Одерматт здобув другу перемогу поспіль

Олег Дідух — 22 грудня 2024, 16:37
Гірські лижі. Одерматт здобув другу перемогу поспіль
Марко Одерматт
x.com/fisalpine

Швейцарський гірськолижник Марко Одерматт виграв гігантський слалом на етапі Кубку світу в італійській Альта Бадії. Цей успіх дозволив швейцарцеві перехопити у норвежця Хенріка Крістофферсена лідерство у заліку Кубку світу в гіганті.

Для Одерматта це друга перемога поспіль. Вчора, 21 грудня, він виграв швидкісний спуск у Валь Гардені. У гіганті він випередив француза Лео Ангено та норвежця Александера Стеена Ольсена. Для Ангено це перший в кар’єрі подіум на Кубку світу.

Підсумкові результати:

Етап у Альта Бадії завершиться у понеділок, 23 грудня чоловічим слаломом. Нагадаємо, жіночий супергігант у швейцарському Санкт-Моріці, який мав відбутися сьогодні, 22 грудня, скасували через важкі погодні умови.

Гірськолижний спорт Марко Одерматт Александер Стеен Ольсен

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