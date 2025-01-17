Гірські лижі. Фон Алльмен здобув першу перемогу в кар’єрі

Швейцарський гірськолижник Франьо Фон Алльмен виграв супергігант на домашньому етапі Кубку світу в Венгені. Для 23-річного спортсмена це перша перемога в кар’єрі на Кубку світу, раніше він уже тричі піднімався на подіум, зокрема двічі – у поточному сезоні.

Фон Алльмен всього на 0,1 секунди випередив австрійця Вінсента Кріхмайра. Топ-3 замкнув ще один господар змагань, Стефан Рогентен.

Лідер загального заліку Кубку світу, швейцарець Марко Одерматт, фінішував лише сьомим із відставанням у 1,04 секунди.

Підсумкові результати:

У вівторок, 14 січня швейцарка Каміль Раст виграла слалом в австрійському Флахау.

Завтра, 18 січня у Венгені відбудеться швидкісний спуск. Початок гонки – о 13:30 за київським часом.