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Шиффрін зійшла з домашнього гіганту в Кіллінгтоні, Хектор перемогла

Олег Дідух — 30 листопада 2024, 21:15
Шиффрін зійшла з домашнього гіганту в Кіллінгтоні, Хектор перемогла
Сара Хектор
x.com/fisalpine

Шведська гірськолижниця Сара Хектор виграла гігантський слалом на етапі Кубку світу в американському Кіллінгтоні. Вона випередила хорватку Зрінку Лютіч і швейцарку Каміль Раст.

Для Раст це другий подіум поспіль на Кубку світу – минулого тижня вона стала третьою в слаломі в австрійському Гурглі. Для Хектор це шоста перемога в кар’єрі на Кубку світу. Шведка – чинна олімпійська чемпіонка в гіганті.

Після першої спроби лідирувала господарка змагань, Мікаела Шиффрін, яка могла здобути ювілейну, соту перемогу в кар’єрі на Кубку світу. Проте в другому заїзді американка зійшла з дистанції.

Підсумкові результати:

У неділю, 1 грудня етап у Кіллінгтоні завершиться слаломом.

Раніше стало відомо, що наступний етап Кубку світу в канадському Мон Тремблан скасовано через нестачу снігу.

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