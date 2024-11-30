Шиффрін зійшла з домашнього гіганту в Кіллінгтоні, Хектор перемогла

Шведська гірськолижниця Сара Хектор виграла гігантський слалом на етапі Кубку світу в американському Кіллінгтоні. Вона випередила хорватку Зрінку Лютіч і швейцарку Каміль Раст.

Для Раст це другий подіум поспіль на Кубку світу – минулого тижня вона стала третьою в слаломі в австрійському Гурглі. Для Хектор це шоста перемога в кар’єрі на Кубку світу. Шведка – чинна олімпійська чемпіонка в гіганті.

Після першої спроби лідирувала господарка змагань, Мікаела Шиффрін, яка могла здобути ювілейну, соту перемогу в кар’єрі на Кубку світу. Проте в другому заїзді американка зійшла з дистанції.

Підсумкові результати:

У неділю, 1 грудня етап у Кіллінгтоні завершиться слаломом.

Раніше стало відомо, що наступний етап Кубку світу в канадському Мон Тремблан скасовано через нестачу снігу.