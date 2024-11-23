Гірські лижі. Шиффрін виграла слалом у Гурглі, перший подіум для Албанії
Американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін виграла слалом на етапі Кубку світу в австрійському Гурглі. Для неї це друга перемога у поточному сезоні та сумарно 99-та в кар’єрі.
29-річна американка на 0,55 секунди випередила Лару Кольтурі, яка принесла Албанії перший в історії подіум на Кубку світу. Третє місце посіла швейцарка Каміль Раст, для якої це також перше в кар’єрі потрапляння в топ-3.
Найкращий час другої спроби показала Зрінка Лютіч, що дозволило хорватці прорватися з 24 місця на дев’яте.
Підсумкові результати:
Завтра, 24 листопада в Гурглі відбудеться чоловічий слалом, початок першої спроби – об 11:30 за київським часом.
Нагадаємо, вчора збірна України зі стрибків з трампліна стала 11-ю в міксті на етапі Кубку світу в Ліллехаммері.