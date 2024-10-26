Бріньоне відкрила гірськолижний Кубок світу-2024/25 перемогою в Зольдені

Італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне виграла перший старт Кубку світу сезону-2024/25 – гігантський слалом у австрійському Зольдені. Вона прорвалась з третього місця після першої спроби і здобула свою 28-му в кар’єрі перемогу на Кубку світу. Другою стала новозеландка Еліс Робінсон.

Топ-3 замкнула 26-річна господарка змагань, Юлія Шайб, для якої це перший в кар’єрі подіум на Кубку світу. Зіркова Мікаела Шиффрін лідирувала після першої спроби, проте у другій відступила на п’яте місце.

Через біль у коліні не вийшла на старт чинна володарка Великого кришталевого глобуса, швейцарка Лара Гут-Бехрамі.

Брала участь у змаганнях у Зольдені українка Анастасія Шепіленко. Вона показала 56-й результат, ставши останньою зі всіх, хто дістався до фінішу першої спроби.

Підсумкові результати:

Завтра, 27 жовтня на старт гіганта в Зольдені вийдуть чоловіки. Початок першої спроби – об 11:00 за Києвом.