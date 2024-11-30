Етап Кубку світу з гірських лиж у Мон Тремблан скасували

Етап жіночого Кубку світу з гірськолижного спорту в канадському Мон Тремблан скасували.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної лижної федерації (FIS).

Причиною скасування є нестача снігу в Мон Тремблан. FIS уже працює над пошуками заміни двом скасованим стартам у подальшій частині поточного сезону.

Нагадаємо, етап у Канаді мав відбутися наступного вікенду, 7-8 грудня. У програмі були заплановані два гігантські слаломи.

Цього тижня змагання жіночого Кубку світу відбуваються в іншій північноамериканській локації, Кіллінгтоні (США). Таким чином, після цього етапу у жінок буде двотижнева перерва, змагання відновляться у Бівер Кріку (США) першим швидкісним спуском сезону, який запланований на 14 грудня.