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Гірські лижі. Крістоффесрен виграв слалом у Валь д’Ізері

Олег Дідух — 15 грудня 2024, 15:30
Гірські лижі. Крістоффесрен виграв слалом у Валь д’Ізері
Хенрік Крістофферсен
instagram.com/h_kristoffersen

Норвезький гірськолижник Хенрік Крістофферсен виграв слалом на етапі Кубку світу в французькому Валь д’Ізері. Це перша перемога норвежця у поточному сезоні, яка дозволила йому очолити слаломний залік Кубку світу та зберегти лідерство в генеральній класифікації.

Крістофферсен випередив партнера по команді Атле Лі Макграта та швейцарця Лоїка Мейяра. Четверте місце розділили Лукас Бротен і Мануель Феллер.

Головний фаворит і господар змагань, Клеман Ноель, не вийшов на старт через пошкодження, яке він отримав у вчорашньому гіганті. Його партнер по команді, Стівен Ам’єз, лідирував у першій спробі, проте в другому заїзді зійшов із дистанції.

Підсумкові результати:

Вчора гігант у Валь д’Ізері виграв Марко Одерматт.

Лоїк Мейяр Хенрік Крістофферсен Кубок світу з гірських лиж

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