Гірські лижі. Попов приніс Болгарії другу в історії перемогу на Кубку світу

Болгарський гірськолижник Альберт Попов виграв слалом на етапі Кубку світу в італійській Мадонна ді Кампільо. Це його перша перемога в кар’єрі та друга перемога в історії Болгарії. Першу ще у 1980 році здобув Петар Попангелов.

Попов ішов лише восьмим після першої спроби, проте зумів прорватися на вершину в другому заїзді. Компанію на подіумі йому склали швейцарець Лоїк Мейяр і хорват Самуель Колега, для якого це перший фініш у топ-3 за кар’єру.

З перевагою в 1,08 секунди над Поповим лідирував після першої спроби норвежець Атле Лі Макграт, проте у другому заїзді він зійшов із дистанції.

Підсумкові результати:

У неділю, 5 січня Зрінка Лютіч виграла слалом у Краньській Горі. Наступний етап чоловічого Кубку світу відбудеться у швейцарському Адельбодені 11 – 12 січня.