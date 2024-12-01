Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Раст виграла слалом у Кіллінгтоні за відсутності Шиффрін

Олег Дідух — 1 грудня 2024, 21:05
Раст виграла слалом у Кіллінгтоні за відсутності Шиффрін
Каміль Раст
x.com/fisalpine

Швейцарська гірськолижниця Каміль Раст виграла слалом на етапі Кубку світу в американському Кіллінгтоні. Для неї це перша перемога в кар’єрі на Кубку світу та сумарно третій подіум поспіль. Це дозволило їй очолити загальний і слаломний заліки Кубку світу.

Раст на 0,57 секунди випередила шведку Анну Свенн Ларссон і партнерку по команді Венді Холденер, які з ідентичною сумою часу двох спроб розділили друге місце. Німкеня Лена Дюрр, яка лідирувала після першої спроби, у підсумку фінішувала четвертою.

Зазначимо, що через пошкодження пропустила слалом у Кіллінгтоні господарка змагань, зіркова Мікаела Шиффрін. Вона отримала пошкодження у вчорашньому гіганті, в якому вона зійшла з дистанції.

Підсумкові результати:

Наступний етап Кубку світу в канадському Мон Тремблан скасований через нестачу снігу. Жінки повернуться до змагань 14 у американському Бівер Кріку.

Кубок світу з гірських лиж Каміль Раст Венді Холденер Анна Свенн Ларссон

Кубок світу з гірських лиж

Важке падіння замість 100-ї перемоги: що сталося з Шиффрін
Шиффрін зійшла з домашнього гіганту в Кіллінгтоні, Хектор перемогла
Етап Кубку світу з гірських лиж у Мон Тремблан скасували
Марусяк пропускає етап у Руці, Шиффрін іде за сотою перемогою. Анонс лижного вікенду
Невдалий старт сезону від Марусяка, рекорди Глухової та друга поспіль перемога Ноеля. Підсумки лижного тижня

Останні новини