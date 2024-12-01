Раст виграла слалом у Кіллінгтоні за відсутності Шиффрін

Швейцарська гірськолижниця Каміль Раст виграла слалом на етапі Кубку світу в американському Кіллінгтоні. Для неї це перша перемога в кар’єрі на Кубку світу та сумарно третій подіум поспіль. Це дозволило їй очолити загальний і слаломний заліки Кубку світу.

Раст на 0,57 секунди випередила шведку Анну Свенн Ларссон і партнерку по команді Венді Холденер, які з ідентичною сумою часу двох спроб розділили друге місце. Німкеня Лена Дюрр, яка лідирувала після першої спроби, у підсумку фінішувала четвертою.

Зазначимо, що через пошкодження пропустила слалом у Кіллінгтоні господарка змагань, зіркова Мікаела Шиффрін. Вона отримала пошкодження у вчорашньому гіганті, в якому вона зійшла з дистанції.

Підсумкові результати:

Наступний етап Кубку світу в канадському Мон Тремблан скасований через нестачу снігу. Жінки повернуться до змагань 14 у американському Бівер Кріку.