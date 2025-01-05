Гірські лижі. Лютіч виграла другий слалом поспіль
Зрінка Лютіч
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Хорватська гірськолижниця Зрінка Лютіч виграла слалом на етапі Кубку світу в словенській Краньській Горі. Для неї це друга поспіль перемога в слаломі, попередню вона здобула 29 грудня минулого року в австрійському Земмерінгу.
Та перемога була для хорватки першою в кар’єра та першою для збірної Хорватії на жіночому Кубку світу з березня 2006 року.
Сьогодні Лютіч випередила швейцарку Венді Холденер та шведку Анну Свенн-Ларссон. Шосте місце посіла інша представниця Швеції, Сара Хектор, яка у суботу в Краньській Горі виграла гігант.
Підсумкові результати:
Наступний етап Кубку світу в жінок відбудеться 11-12 січня в австрійському Санкт-Антоні. У програмі заплановані швидкісний спуск і супергігант.