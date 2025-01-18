Гірські лижі. Годжа виграла швидкісний спуск у Кортіні, невдача Вонн

Зіркова італійська гірськолижниця Соф’я Годжа виграла швидкісний спуск на домашньому етапі Кубку світу в Кортіні д’Ампеццо. Для неї це друга перемога в поточному сезоні, першу вона здобула в грудні минулого року в супергіганті в американському Бівер Кріку.

Годжа на 0,42 секунди випередила норвежку Кайсу Вікхофф Лі. Топ-3 замкнула ще одна господарка змагань, Федеріка Бріньоне, яка повернула собі лідерство у загальному заліку Кубку світу.

Легендарна американка Ліндсі Вонн виступила невдало: лише 20 місце з відставанням у 1,68 секунди. Це її найгірший результат на Кубку світу після повернення у великий спорт.

Підсумкові результати:

Вчора швейцарець Франьо Фон Алльмен виграв супергігант на Кубку світу в Венгені.