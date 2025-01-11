Гірські лижі. Ноель здобув третю перемогу в сезоні

Французький гірськолижник Клемен Ноель виграв слалом на етапі Кубку світу в швейцарському Адельбодені. Для нього це третя перемога в поточному сезоні, раніше він виграв слаломи в австрійському Гурглі та фінському Леві.

Француз лише на 0,02 секунди випередив бразильця норвезького походження Лукаса Бротена, не дозволивши йому здобути першу перемогу після повернення в спорт. Для Бротена це другий подіум у поточному сезоні.

Топ-3 замкнув норвежець Хенрік Крістофферсен. Він повернув собі червоний біб лідера слаломного заліку Кубку світу. Господар змагань, швейцарець Лоїк Мейяр, зійшов із дистанції в першій спробі.

Підсумкові результати:

Раніше жіночий швидкісний спуск у Санкт-Антоні виграла Федеріка Бріньоне.