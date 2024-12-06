Гірські лижі. Мурізьє несподівано виграв перший швидкісний спуск сезону

Швейцарський гірськолижник Джастін Мурізьє сенсаційно виграв перший швидкісний спуск Кубку світу сезону-2024/25, який відбувся у американському Бівер Кріку. Він випередив свого партнера по команді та чинного володаря Великого кришталевого глобуса, Марко Одерматта. Топ-3 замкнув словенець Міха Хробат.

Для Мурізьє це перша в кар’єрі перемога на Кубку світу, Хробат вперше піднявся на подіум.

Представники України у швидкісному спуску участі не брали.

Підсумкові результати:

Завтра, 7 грудня у Бівер Кріку відбудеться супергігант. Початок – о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, раніше український стрибун з трампліна Євген Марусяк пройшов кваліфікацію до першого особистого старту на третьому етапі Кубку світу в польській Віслі.