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Гірські лижі. Норвежці відкрили сезон потрійним подіумом у Зольдені

Олег Дідух — 27 жовтня, 15:22
Гірські лижі. Норвежці відкрили сезон потрійним подіумом у Зольдені

Перший старт чоловічого Кубку світу з гірських лиж сезону-2024/25 перетворився на бенефіс збірної Норвегії, яка забрала всі три призових місця. Свою другу перемогу в кар’єрі здобув Александер Стеен Ольсен.

Другим фінішував Хенрік Крістофферсен, топ-3 замкнув Атле Лі Макграт. Четвертим став ще один норвежець, Лукас Бротен, який повернувся після річної перерви у кар’єрі й тепер виступає піж бразильським прапором.

Після п’ятирічної відсутності повернувся на Кубок світу і легендарний австрієць Марсель Хіршер, який змінив спортивне громадянство на нідерландське. Він показав 23-й результат.

Головний фаворит старту і чинний володар Кубка світу, швейцарець Марко Одерматт, зійшов з дистанції в першій спробі, його партнер по команді Доїк Мейяр не вийшов на старт через біль у спині.

Підсумкові результати:

Вчора жіночий гігант у Зольдені виграла Федеріка Бріньоне.

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Кубок світу з гірських лиж

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