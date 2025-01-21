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Гірські лижі. Робінсон виграла гігант у Кронплатці, фіаско Італії

Олег Дідух — 21 січня 2025, 16:01
Гірські лижі. Робінсон виграла гігант у Кронплатці, фіаско Італії
Еліс Робінсон
instagram.com/alicerobins0n

Новозеландська гірськолижниця Еліс Робінсон виграла гігантський слалом на етапі Кубку світу в італійському Кронплатці. Це її четверта перемога в кар’єрі на Кубку світу, попередня датована березнем 2021 року.

Вона випередила швейцарку Лару Гут-Бехрамі та американку Полу Мольцан. Для останньої це четвертий в кар’єрі подіум на Кубку світу та перший – у гіганті.

Гігант у Кронплатці завершився фіаско господарів, збірної Італії. Марта Бассіно на старт не вийшла, Соф’я Годжа зійшла у першій спробі. Федеріка Бріньоне показала найкращий результат першого раунду, проте на початку другої спроби також зійшла з дистанції.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, в неділю, 19 січня, Бріньоне виграла супергігант у Кортіні д’Ампеццо.

Федеріка Бріньоне Кубок світу з гірських лиж Лара Гут-Бехрамі Еліс Робінсон

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