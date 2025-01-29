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Гірські лижі. Хауган виграв слалом у Шладмінгу

Олег Дідух — 29 січня 2025, 23:16
Гірські лижі. Хауган виграв слалом у Шладмінгу
Тімон Хауган
x.com/fisalpine

Норвезький гірськолижник Тімон Хауган виграв слалом на етапі Кубку світу в австрійському Шладмінгу. Це його друга перемога в поточному сезоні та сумарно третя за кар’єру на Кубку світу.

Хауган у Шладмінгу випередив двох господарів змагань – австрійців Мануеля Феллера та Фабіо Гштрайна. Після першої спроби лідирував німець Лінус Штрассер, проте він у другому раунді відступив на четверте місце.

Підсумкові результати:

Вчора, 28 січня гігантський слалом у Шладмінгу виграв партнер Хаугана по збірній Норвегії, Александер Стеен Ольсен. Сьогодні він зійшов з дистанції у другій спробі, послідаючи 11 місце після першого раунду.

Це був передостанній старт у чоловічому Кубку світу перед чемпіонатом світу в австрійському Заальбах-Хінтерглеммі. Останнім буде швидкісний спуск у німецькому Гарміш-Партенкірхені, який відбудеться у неділю, 2 лютого.

Кубок світу з гірських лиж Тімон Хауган

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