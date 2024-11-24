Ноель виграв другий поспіль слалом на Кубку світу

Французький гірськолижник Клеман Ноель виграв слалом на етапу Кубку світу в австрійському Гурглі. Для нього це друга поспіль перемога – тиждень тому він був найсильнішим у фінському Леві. Сумарно для француза це 12-та за кар’єру перемога на Кубку світу.

Він на 0,43 секунди випередив шведа Крістоффера Якобсена, який піднявся на подіум лише вчетверте в своїй кар’єри. Топ-3 замкнув представник Норвегії Атле Лі Макграт.

Такі зірки, як Мануель Феллер, Лукас Бротен і Марсель Хіршер зійшли з дистанції ще у першій спробі.

Підсумкові результати:

Вчора, 23 листопада жіночий слалом у Гурглі виграла Мікаела Шиффрін.

Чоловічий Кубок світу йде на двотижневу паузу та відновиться 6 – грудня етапом у американському Бівер Кріку.