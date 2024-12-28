Гірські лижі. Монне сенсаційно виграв швидкісний спуск у Борміо

Швейцарський гірськолижник Алексіс Монне несподівано виграв швидкісний спуск на етапі Кубку світу в італійському Борміо. Для 24-річного спортсмена це перша в кар’єрі перемога на Кубку світу.

Монне випередив партнера по команді Франьо Фон Алльмена та канадця Кемерона Александера. Фон Алльмен потрапив на подіум у другому швидкісному спуску поспіль. Лідер загального заліку Кубку світу, швейцарець Марко Одерматт, показав п’ятий результат.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, вчора під час тренування в Борміо важких травм зазнав зірковий французький гірськолижник Сіпрієн Сарразен. Вчора увечері він переніс операцію.

У неділю, 29 грудня у Борміо відбудеться супергігант. Початок – о 12:30 за київським часом.