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Гірські лижі. Монне сенсаційно виграв швидкісний спуск у Борміо

Олег Дідух — 28 грудня 2024, 15:37
Гірські лижі. Монне сенсаційно виграв швидкісний спуск у Борміо
Алексіс Монне
x.com/fisalpine

Швейцарський гірськолижник Алексіс Монне несподівано виграв швидкісний спуск на етапі Кубку світу в італійському Борміо. Для 24-річного спортсмена це перша в кар’єрі перемога на Кубку світу.

Монне випередив партнера по команді Франьо Фон Алльмена та канадця Кемерона Александера. Фон Алльмен потрапив на подіум у другому швидкісному спуску поспіль. Лідер загального заліку Кубку світу, швейцарець Марко Одерматт, показав п’ятий результат.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, вчора під час тренування в Борміо важких травм зазнав зірковий французький гірськолижник Сіпрієн Сарразен. Вчора увечері він переніс операцію.

У неділю, 29 грудня у Борміо відбудеться супергігант. Початок – о 12:30 за київським часом.

Марко Одерматт Кубок світу з гірських лиж Франьо Фон Алльмен

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