Гірські лижі. Бріньоне здобула другу перемогу в сезоні

Італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне виграла гігантський слалом на етапі Кубку світу в австрійському Земмерінгу. Вона випередила шведку Сару Хектор і новозеландку Еліс Робінсон.

Для Бріньоне це друга перемога у поточному сезоні. Першу вона здобула на відкритті сезону в Зольдені. Цей успіх дозволив італійці очолити загальний залік Кубку світу.

Чинна володарка Кубку світу, швейцарка Лара Гут-Бехрамі, після першої спроби йшла другою, проте через грубу помилку в другому заїзді відступила на дев’яту підсумкову позицію.

Підсумкові результати:

Раніше чоловічий швидкісний спуск у Борміо виграв Алексіс Монне.

У неділю, 29 грудня в Земмерінгу відбудеться слалом. Старт першої спроби – об 11:30 за київським часом.