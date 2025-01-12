Гірські лижі. Вонн ще ближче до подіуму, перша перемога Масуги

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн ще на крок наблизилася до першого подіуму на Кубку світу після повернення у великий спорт. Після шостого місця у вчорашньому швидкісному спуску сьогодні вона показала четвертий результат у супергіганті в австрійському Санкт-Антоні.

Несподівано виграла гонку її молода партнерка по команді Лорен Масуга, для якої це перша перемога в кар’єрі на Кубку світу. Компанію на подіумі їй склали господарка змагань, австрійку Стефані Венір, та переможець вчорашнього швидкісного спуску, італійка Федеріка Бріньоне.

Ще одна італійська зірка, Соф’я Годжа, вдруге поспіль зійшла з дистанції. Швейцарка Лара Гут-Бехрамі фінішувала п’ятою, австрійка Корнелія Хюттер – лише 23-ю.

Підсумкові результати: