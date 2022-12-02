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ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці

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ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Фінальна стадія 22-го чемпіонату світу з футболу ФІФА відбудеться в Катарі з 20 листопада по 18 грудня. 32 команди, які подолали відбірковий турнір розподілено на 8 груп. До 1/8 фіналу виходять команди, які посядуть перші дві сходинки в турнірній таблиці своєї групи.

Плей-оф

1/8 фіналу

  1. 03 грудня | 17:00 | Нідерланди - США
  2. 03 грудня | 21:00 | Аргентина - Австралія
  3. 04 грудня | 17:00 | Франція - Польща
  4. 04 грудня | 21:00 | Англія - Сенегал
  5. 05 грудня | 17:00 | Японія - Хорватія
  6. 05 грудня | 21:00 | G1 - H2
  7. 06 грудня | 17:00 | Марокко - Іспанія
  8. 06 грудня | 21:00 | H1 - G2

1/4 фіналу

  1. 09 грудня | 17:00 | E1/F2 - G1/H2
  2. 09 грудня | 21:00 | A1/B2 - C1/D2
  3. 10 грудня | 17:00 | F1/E2 - H1/G2
  4. 10 грудня | 21:00 | D1/C2 - B1/A2

1/2 фіналу

  1. 13 грудня | 17:00 | E1/F2 - G1/H2 — A1/B2 - C1/D2
  2. 14 грудня | 21:00 | F1/E2 - H1/G2 — D1/C2 - B1/A2

За третє місце

  • 17 грудня | 17:00

Фінал

  • 18 грудня | 17:00

Груповий етап ЧС-2022

Група A

М Команда І В Н П Г О
1  Нідерланди 3 2 1 0 5-1 7
2  Сенегал 3 2 0 1 5-4 6
3  Еквадор 3 1 1 1 4-3 4
4  Катар 3 0 0 3 1-7 0

1-й тур

  • 20 листопада | Катар - Еквадор | 0:2
  • 21 листопада | Сенегал - Нідерланди | 0:2

2-й тур

  • 25 листопада | 15:00 | Катар - Сенегал | 1:3
  • 25 листопада | 18:00 | Нідерланди - Еквадор | 1:1

3-й тур

  • 29 листопада17:00 | Еквадор - Сенегал - 1:2
  • 29 листопада | 17:00 | Нідерланди - Катар - 2:0

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 3 2 1 0 9-2 7
3  США 3 1 2 0 2-1 5
2  Іран 3 1 0 2 4-7 3
4  Вельс 3 0 1 2 1-6 1

1-й тур

  • 21 листопада | Англія - Іран | 6:2
  • 21 листопада | США - Вельс | 1:1

2-й тур

  • 25 листопада | 12:00 | Вельс - Іран | 0:2
  • 25 листопада | 21:00 | Англія - США | 0:0

3-й тур

  • 29 листопада | 21:00 | Іран - США - 0:1
  • 29 листопада | 21:00 | Вельс - Англія - 0:3

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Аргентина 3 2 0 1 5-2 6
2  Польща 3 1 1 1 2-2 4
3  Мексика 3 1 1 1 2-3 4
4  Саудівська Аравія 3 1 0 2 3-5 3

1-й тур

  • 22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія | 1:2
  • 22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща | 0:0

2-й тур

  • 26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія | 2:0
  • 26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика | 2:0

3-й тур

  • 30 листопада | 21:00 | Польща - Аргентина - 0:2
  • 30 листопада | 21:00 | Саудівська Аравія - Мексика - 1:2

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Франція 3 2 0 1 6-3 6
2  Австралія 3 2 0 1 3-4 6
3  Туніс 3 1 1 1 1-1 4
4  Данія 3 0 1 2 1-3 1

1-й тур

  • 22 листопада | 15:00 | Данія - Туніс | 0:0
  • 22 листопада | 21:00 | Франція - Австралія | 4:1

2-й тур

  • 26 листопада | 12:00 | Туніс - Австралія | 0:1
  • 26 листопада | 18:00 | Франція - Данія | 2:1

3-й тур

  • 30 листопада | 17:00 | Туніс - Франція - 1:0
  • 30 листопада | 17:00 | Австралія - Данія - 1:0

Група E

М Команда І В Н П Г О
1  Японія 3 2 0 1 4-3 6
2  Іспанія 3 1 1 1 9-3 4
3  Німеччина 3 1 1 1 6-5 4
4  Коста-Рика 3 1 0 2 3-11 3

1-й тур

  • 23 листопада | 15:00 | Німеччина - Японія - 1:2
  • 23 листопада | 18:00 | Іспанія - Коста-Рика - 7:0

2-й тур

  • 27 листопада | 12:00 | Японія - Коста-Рика - 0:1
  • 27 листопада | 21:00 | Іспанія - Німеччина - 1:1

3-й тур

  • 1 грудня | 21:00 | Японія - Іспанія - 2:1
  • 1 грудня | 21:00 | Коста-Рика - Німеччина - 2:4

Група F

М Команда І В Н П Г О
1  Марокко 3 2 1 0 4-1 7
2  Хорватія 3 1 2 0 4-1 5
3  Бельгія 3 1 1 1 1-2 4
4  Канада 3 0 0 3 2-7 0

1-й тур

  • 23 листопада | 12:00 | Марокко - Хорватія - 0:0
  • 23 листопада | 21:00 | Бельгія - Канада - 1:0

2-й тур

  • 27 листопада | 15:00 | Бельгія - Марокко - 0:2
  • 27 листопада | 18:00 | Хорватія - Канада - 4:1

3-й тур

  • 1 грудня | 17:00 | Хорватія - Бельгія - 0:0
  • 1 грудня | 17:00 | Канада - Марокко - 1:2

Група G

М Команда І В Н П Г О
1  Бразилія 2 2 0 0 3-0 6
2  Швейцарія 2 1 0 1 1-1 3
3  Камерун 2 0 1 1 3-4 1
4  Сербія 2 0 1 1 3-5 1

1-й тур

  • 24 листопада | 12:00 | Швейцарія - Камерун - 1:0
  • 24 листопада | 21:00 | Бразилія - Сербія - 2:0

2-й тур

  • 28 листопада | 12:00 | Камерун - Сербія - 3:3
  • 28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія - 1:0

3-й тур

  • 2 грудня | 21:00 | Сербія - Швейцарія
  • 2 грудня | 21:00 | Камерун - Бразилія

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  Португалія 2 2 0 0 5-2 6
2  Гана 2 1 0 1 5-5 3
3  Уругвай 2 0 1 1 0-2 1
4  Південна Корея 2 0 1 1 2-3 1

1-й тур

  • 24 листопада | 15:00 | Уругвай - Південна Корея - 0:0
  • 24 листопада | 18:00 | Португалія - Гана - 3:2

2-й тур

  • 28 листопада | 15:00 | Південна Корея - Гана - 2:3
  • 28 листопада | 21:00 | Португалія - Уругвай - 2:0

3-й тур

  • 2 грудня | 17:00 | Південна Корея - Португалія
  • 2 грудня | 17:00 | Гана - Уругвай

Правила розподілу місць

1. Кількість очок, набраних в усіх матчах у групі;
2. Різниця м'ячів у всіх матчах у групі;
3. Кількість забитих м'ячів у всіх матчах у групі;
4. Кількість очок, набрана в матчах між командами з рівними показниками;
5. Різниця м'ячів в матчах між командами з рівними показниками;
6. Кількість забитих м'ячів у матчах між командами з рівними показниками;
7. Очки фейр-плей в усіх матчах у групі (гравець може отримати лише одне з перерахованих покарань за один матч):
  • Жовта картка: –1 бал;
  • Непряма червона (дві жовті картки): –3 бали;
  • Пряма червона картка: –4 бали;
  • Жовта та пряма червона картки: –5 бали;
8. Жеребкування.

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