ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці

Джерело - Чемпіон.

Фінальна стадія 22-го чемпіонату світу з футболу ФІФА відбудеться в Катарі з 20 листопада по 18 грудня. 32 команди, які подолали відбірковий турнір розподілено на 8 груп. До 1/8 фіналу виходять команди, які посядуть перші дві сходинки в турнірній таблиці своєї групи.

Плей-оф

1/8 фіналу

03 грудня | 17:00 | Нідерланди - США 03 грудня | 21:00 | Аргентина - Австралія 04 грудня | 17:00 | Франція - Польща 04 грудня | 21:00 | Англія - Сенегал 05 грудня | 17:00 | Японія - Хорватія 05 грудня | 21:00 | G1 - H2 06 грудня | 17:00 | Марокко - Іспанія 06 грудня | 21:00 | H1 - G2

1/4 фіналу

09 грудня | 17:00 | E1/F2 - G1/H2 09 грудня | 21:00 | A1/B2 - C1/D2 10 грудня | 17:00 | F1/E2 - H1/G2 10 грудня | 21:00 | D1/C2 - B1/A2

1/2 фіналу

13 грудня | 17:00 | E1/F2 - G1/H2 — A1/B2 - C1/D2 14 грудня | 21:00 | F1/E2 - H1/G2 — D1/C2 - B1/A2

За третє місце

17 грудня | 17:00

Фінал

18 грудня | 17:00

Груповий етап ЧС-2022

Група A

М Команда І В Н П Г О 1 Нідерланди 3 2 1 0 5-1 7 2 Сенегал 3 2 0 1 5-4 6 3 Еквадор 3 1 1 1 4-3 4 4 Катар 3 0 0 3 1-7 0

1-й тур

20 листопада | Катар - Еквадор | 0:2

Катар - Еквадор | 21 листопада | Сенегал - Нідерланди | 0:2

2-й тур

25 листопада | 15:00 | Катар - Сенегал | 1:3

25 листопада | 18:00 | Нідерланди - Еквадор | 1:1

3-й тур

29 листопада | 17:00 | Еквадор - Сенегал - 1:2

17:00 | Еквадор - Сенегал - 29 листопада | 17:00 | Нідерланди - Катар - 2:0

Група B

М Команда І В Н П Г О 1 Англія 3 2 1 0 9-2 7 3 США 3 1 2 0 2-1 5 2 Іран 3 1 0 2 4-7 3 4 Вельс 3 0 1 2 1-6 1

1-й тур

21 листопада | Англія - Іран | 6:2

21 листопада | США - Вельс | 1:1

2-й тур

25 листопада | 12:00 | Вельс - Іран | 0:2

25 листопада | 21:00 | Англія - США | 0:0

3-й тур

29 листопада | 21:00 | Іран - США - 0:1

29 листопада | 21:00 | Вельс - Англія - 0:3

Група C

М Команда І В Н П Г О 1 Аргентина 3 2 0 1 5-2 6 2 Польща 3 1 1 1 2-2 4 3 Мексика 3 1 1 1 2-3 4 4 Саудівська Аравія 3 1 0 2 3-5 3

1-й тур

22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія | 1:2

22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща | 0:0

2-й тур

26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія | 2:0

26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика | 2:0

3-й тур

30 листопада | 21:00 | Польща - Аргентина - 0:2

30 листопада | 21:00 | Саудівська Аравія - Мексика - 1:2

Група D

М Команда І В Н П Г О 1 Франція 3 2 0 1 6-3 6 2 Австралія 3 2 0 1 3-4 6 3 Туніс 3 1 1 1 1-1 4 4 Данія 3 0 1 2 1-3 1

1-й тур

22 листопада | 15:00 | Данія - Туніс | 0:0

22 листопада | 21:00 | Франція - Австралія | 4:1

2-й тур

26 листопада | 12:00 | Туніс - Австралія | 0:1

26 листопада | 18:00 | Франція - Данія | 2:1

3-й тур

30 листопада | 17:00 | Туніс - Франція - 1:0

30 листопада | 17:00 | Австралія - Данія - 1:0

Група E

М Команда І В Н П Г О 1 Японія 3 2 0 1 4-3 6 2 Іспанія 3 1 1 1 9-3 4 3 Німеччина 3 1 1 1 6-5 4 4 Коста-Рика 3 1 0 2 3-11 3

1-й тур

23 листопада | 15:00 | Німеччина - Японія - 1:2

23 листопада | 18:00 | Іспанія - Коста-Рика - 7:0

2-й тур

27 листопада | 12:00 | Японія - Коста-Рика - 0:1

27 листопада | 21:00 | Іспанія - Німеччина - 1:1

3-й тур

1 грудня | 21:00 | Японія - Іспанія - 2:1

1 грудня | 21:00 | Коста-Рика - Німеччина - 2:4

Група F

М Команда І В Н П Г О 1 Марокко 3 2 1 0 4-1 7 2 Хорватія 3 1 2 0 4-1 5 3 Бельгія 3 1 1 1 1-2 4 4 Канада 3 0 0 3 2-7 0

1-й тур

23 листопада | 12:00 | Марокко - Хорватія - 0:0

23 листопада | 21:00 | Бельгія - Канада - 1:0

2-й тур

27 листопада | 15:00 | Бельгія - Марокко - 0:2

27 листопада | 18:00 | Хорватія - Канада - 4:1

3-й тур

1 грудня | 17:00 | Хорватія - Бельгія - 0:0

1 грудня | 17:00 | Канада - Марокко - 1:2

Група G

М Команда І В Н П Г О 1 Бразилія 2 2 0 0 3-0 6 2 Швейцарія 2 1 0 1 1-1 3 3 Камерун 2 0 1 1 3-4 1 4 Сербія 2 0 1 1 3-5 1

1-й тур

24 листопада | 12:00 | Швейцарія - Камерун - 1:0

24 листопада | 21:00 | Бразилія - Сербія - 2:0

2-й тур

28 листопада | 12:00 | Камерун - Сербія - 3:3

28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія - 1:0

3-й тур

2 грудня | 21:00 | Сербія - Швейцарія

2 грудня | 21:00 | Камерун - Бразилія

Група H

М Команда І В Н П Г О 1 Португалія 2 2 0 0 5-2 6 2 Гана 2 1 0 1 5-5 3 3 Уругвай 2 0 1 1 0-2 1 4 Південна Корея 2 0 1 1 2-3 1

1-й тур

24 листопада | 15:00 | Уругвай - Південна Корея - 0:0

24 листопада | 18:00 | Португалія - Гана - 3:2

2-й тур

28 листопада | 15:00 | Південна Корея - Гана - 2:3

28 листопада | 21:00 | Португалія - Уругвай - 2:0

3-й тур

2 грудня | 17:00 | Південна Корея - Португалія

2 грудня | 17:00 | Гана - Уругвай

Правила розподілу місць

1. Кількість очок, набраних в усіх матчах у групі;

2. Різниця м'ячів у всіх матчах у групі;

3. Кількість забитих м'ячів у всіх матчах у групі;

4. Кількість очок, набрана в матчах між командами з рівними показниками;

5. Різниця м'ячів в матчах між командами з рівними показниками;

6. Кількість забитих м'ячів у матчах між командами з рівними показниками;

7. Очки фейр-плей в усіх матчах у групі (гравець може отримати лише одне з перерахованих покарань за один матч):

Жовта картка: –1 бал;

Непряма червона (дві жовті картки): –3 бали;

Пряма червона картка: –4 бали;

Жовта та пряма червона картки: –5 бали;

8. Жеребкування.