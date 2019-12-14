Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції

Джерело - Чемпіон.
30 листопада розпочинається Кубок світу з біатлону сезону 2019/20.
Перший етап відбудеться з 30 листопада по 8 грудня в шведському містечку Естерсунд, а завершиться сезон 22 березня в норвезькому Голменколлені.
Розклад етапів Кубку світу з біатлону 2019/20
30.11.2019 14:10. Україна посіла 4 місце в одиночній змішаній естафеті на Кубку світу
30.11.2019 16:00. Італія виграла змішану естафету Кубка світу, Україна - 15
01.12.2019 13:30. Прима посів 35 місце, Підручний - 64 у спринті на першому етапі Кубка світу
01.12.2019 16:30. Семеренко потрапила до ТОП-10 у спринті на першому етапі Кубка світу
04.12.2019 17:15. Фуркад виграв індивідуальну гонку на Кубку світу, Підручний - 20
05.12.2019 17:20. Джима виборола срібло у індивідуальній гонці на Кубку світу
07.12.2019 18:30. Збірна України посіла шосте місце в естафеті на Кубку світу
08.12.2019 16:30. Збірна України фінішувала 9-ю у жіночій естафеті на Кубку світу
13.12.2019 12:30. Семеренко посіла 9 місце, Підгрушна - 12 у жіночому спринті на Кубку світу
13.12.2019 15:20. Підручний дев’ятий у спринті на Кубку світу
14.12.2019 12:30. Естафета, 4х6 км, жінки
14.12.2019 15:55. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки
15.12.2019 13:00. Гонка переслідування, 10 км, жінки
15.12.2019 15:00. Естафета, 4х7.5 км, чоловіки
19.12.2019 15:15. Спринт, 10 км, чоловіки
20.12.2019 15:15. Спринт, 7.5 км, жінки
21.12.2019 14:00. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки
21.12.2019 16:00. Гонка переслідування, 10 км, жінки
22.12.2019 13:10. Мас-старт, 15 км, чоловіки
22.12.2019 15:15. Мас-старт, 12.5 км, жінки
09.01.2020 15:30. Спринт, 7.5 км, жінки
10.01.2020 15:30. Спринт, 10 км, чоловіки
11.01.2020 13:00. Естафета, 4х6 км, жінки
11.01.2020 15:15. Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
12.01.2020 13:45. Мас-старт, 12.5 км, жінки
12.01.2020 15:30. Мас-старт, 15 км, чоловіки
15.01.2020 15:30. Спринт, 7.5 км, жінки
16.01.2020 15:30. Спринт, 10 км, чоловіки
17.01.2020 15:30. Естафета, 4х6 км, жінки
18.01.2020 15:15. Естафета, 4х7.5 км, чоловіки
19.01.2020 13:15. Гонка переслідування, 10 км, жінки
19.01.2020 15:30. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки
23.01.2020 15:15. Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
24.01.2020 15:15. Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
25.01.2020 14:15. Одиночна змішана естафета
25.01.2020 16:00. Змішана естафета
26.01.2020 13:15. Мас-старт, 15 км, чоловіки
26.01.2020 16:00. Мас-старт, 12.5 км, жінки
13.02.2020 15:45. Змішана естафета
14.02.2020 15:45. Спринт, 7.5 км, жінки
15.02.2020 15:45. Спринт, 10 км, чоловіки
16.02.2020 14:00. Гонка переслідування, 10 км, жінки
16.02.2020 16:15. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки
18.02.2020 15:15. Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
19.02.2020 15:15. Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
20.02.2020 16:15. Одиночна змішана естафета
22.02.2020 12:45. Естафета, 4х6 км, жінки
22.02.2020 15:45. Естафета, 4х7.5 км, чоловіки
23.02.2020 13:30. Мас-старт, 12.5 км, жінки
23.02.2020 16:00. Мас-старт, 15 км, чоловіки
05.03.2020 18:35. Спринт, 7.5 км, жінки
06.03.2020 18:30. Спринт, 10 км, чоловіки
07.03.2020 15:00. Естафета, 4х6 км, жінки
07.03.2020 18:00. Естафета, 4х7.5 км, чоловіки
08.03.2020 12:45. Мас-старт, 12.5 км, жінки
08.03.2020 14:45. Мас-старт, 15 км, чоловіки
12.03.2020 16:30. Спринт, 10 км, чоловіки
13.03.2020 16:30. Спринт, 7.5 км, жінки
14.03.2020 14:45. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки
14.03.2020 16:45. Гонка переслідування, 10 км, жінки
15.03.2020 14:15. Одиночна змішана естафета
15.03.2020 16:15. Змішана естафета
20.03.2020 14:15. Спринт, 7.5 км, жінки
20.03.2020 17:30. Спринт, 10 км, чоловіки
21.03.2020 15:00. Гонка переслідування, 10 км, жінки
21.03.2020 17:45. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки
22.03.2020 15:15. Мас-старт, 12.5 км, жінки
22.03.2020 17:00. Мас-старт, 15 км, чоловіки