Семеренко у ТОП-15 в спринті на Кубку світу у Контіолахті

Валентина Семеренко допустила два промахи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 березня, у рамках восьмого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020 у фінському Контіолахті відбулася жіноча спринтерська гонка.

Україну у цій гонці представляло п’ять біатлоністок - Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Олена Підгрушна та Валя Семеренко.

Найкращою з українок стала Валентина Семеренко, яка допустила два промахи та прийшла 14.

Кубок світу з біатлону

Восьмий етап, Контіолахті (Фінляндія)

Спринт, жінки

13 березня

1. Деніз Геррманн (0+1) 20: 00,5

2. Франциска Пройсс (1+0) +20,1

3. Тіріл Екгофф (1+1) +32,3

...

14. Валентина Семеренко (0+1) +1:04,1

30. Віта Семеренко (1+1) +1:43,0

32. Анастасія Меркушина (0+2) +1:45,2

53. Юлія Джима (1+2) +2:13,2

57. Олена Підгрушна (3+0) +2:23,4

Нагадаємо, Бех виграла спринт на юніорському чемпіонаті Європи.

Також, останній етап Кубка світу з біатлону в Норвегії скасований через коронавірус.