Збірна України здобула срібло в естафеті на Кубку світу

Дмитро Підручний підняв нашу команду з 7-го місця

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 березня, у рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020 в чеському місті Нове Место відбулася чоловіча естафета.

Збірну України представляли - Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко та Дмитро Підручний.

Наша команда здобула сенсаційне друге місце, завдяки неймовірному останньому колу від Дмитра Підручного, який здолав представника Швеції та Росії по дистанції.

Перемогу здобула збірна Норвегії, а трійку замкнули шведи.

Кубок світу з біатлону.

Сьомий етап, Нове Место (Чехія)

Естафета, чоловіки

7 березня

1. Норвегія (0+5) 1:10:25,3

2. Україна (0+5) +38,2

3. Швеція (1+8) +43,3

4. Росія (0+7) +46,9

5. Німеччина (1+10) +57,2

6. Італія (0+5) +1:46,9

Нагадаємо, наші дівчата посіли лише 4-у позицію.