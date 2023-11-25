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Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони

Сьогодні 08:17 Valeriy Ruchka 13644 2
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони
#Дієго Марадона, #Правила життя

Джерело - Чемпіон.

25 листопада 2020 року перестало битися серце одного з найкращих, а, можливо, найкращого футболіста в історії футболу.

Дієго Армандо Марадона - без сумніву, культова персона в історії Аргентини. Легенда найпопулярнішої гри у світі вже давно вийшов за рамки звичайного розуміння терміна "футболіст" і його дійсно обожнюють у себе на батьківщині.

Його обожнювали та ненавиділи в усьому світі - хтось за одіозну поведінку, хтось за "Руку Бога", а хтось за "гострий язик". Славетний аргентинець дуже любив поговорити...

Правила життя Дієго Марадони

Аргентина - це я!

Я - якоюсь мірою краще політиків: вони публічні люди, а я - популярний.

Якщо я помру, я знову з'явлюся на світ Дієго Армандо Марадоною. Я футболіст, який приносить щастя людям, і цього для мене більш ніж достатньо.

Політики у світі за допомогою грошей перемагають на виборах, а Фідель переміг всіх за допомогою гвинтівки. Тому що у нього є яйця! Я люблю Кубу!

Господь допомагає лише тим, хто допомагає собі сам.

Так, я пішов проти Папи Римського. Це сталося тому, що я приїхав до Ватикану і побачив дахи із золота. А потім почув, як Папа говорить про те, що Церква піклується про бідних дітей ... Але, чорт візьми, продай дах, зроби хоч що-небудь!

Я визнаю тільки двох своїх дітей. Всі інші є продуктом моїх грошей і помилок.

Мама думає, що я найкращий. А я ніколи не перечу матері.

Я собі ніколи не пробачу те, що наркотики не дозволили мені побачити найцінніше - дорослішання дочок.

Для своїх дочок я кумир, і мені цього цілком достатньо.

Своїй дружині я не зраджував. А якби й зробив це, то ніколи не зізнався б.

Добре, що у світі є гомосексуалісти. Вони залишають нам більше красивих жінок.

З Мессі неможливо зв'язатися. Легше додзвонитися до Обами, ніж до Лео.

Навіть в Бразилії Пеле - другий в списку найкращих спортсменів після Айртона Сенни. Він приречений бути другим! Як у світовому футболі, так і в бразильському спорті!

Нагорода, яку ФІФА присудила Пеле - не варта навіть лайна.

Я аргентинець по самісінькі яйця. Я хочу померти у своїй країні.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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