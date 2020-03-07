Україна втратила медалі в естафеті на Кубку світу

Збірна України до останнього боролася за медалі на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 березня, у рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020 в чеському місті Нове Место відбулася жіноча естафета.

Збірна України представляли - Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Валентина Семеренко і Олена Підгрушна.

Першою гонку розпочала Анастасія Меркушина, яка свій етап закінчила третьою. Юлія Джима покращила позицію Україну та прийшла першою при передачі естафети.

Валентина Семеренко лідирувала протягом всього етапу, однак провалилася на останній стрільбі та прийшла другою.

Олена Підгрушна на заключному етапі йшла у групі лідерів, однак провалила останню стрільбу та отримала коло штрафу. У підсумку Україна посіла четверте місце у естафеті.

Кубок світу з біатлону.

Сьомий етап, Нове Место (Чехія)

Естафета, жінки

7 березня

1. Норвегія (0+8) 1:09:14,8

2. Франція (1+10) +28,7

3. Німеччина (1+14) +57,0

4. Україна (1+12) +58,5

5. Росія (1+12) +1:11,7

Нагадаємо, українці провалили спринт на сьомому етапі Кубка світу.