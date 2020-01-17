Збірна України фінішувала шостою у жіночій естафеті на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 січня, у німецькому Рупольдингу жіночою естафетою продовжився п’ятий етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/20.
Збірну України представляли - Віта Семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна.
Українки допустили сім промахів у стрільбі та у підсумку відстали від переможниць гонки на 54 секунди.
Кубок Світу. Рупольдинг
П’ятий етап, 17 січня
Естафета. Жінки
1. Збірна Норвегії (0+9) 1:08:46,4
2. Збірна Франція (0+8) +10,7
3. Збірна Швейцарії (0+4) +20,7
4. Збірна Німеччини (2+4) +31,7
5. Збірна Швеції (0+11) +54,3
6. Збірна України (0+7) +54,8
Раніше, Підгрушна вказала на перевагу інших команд на Кубку світу.
Нагадаємо, Прима та Підручний у ТОП-10 в спринті на Кубку світу в Рупольдинг