Збірна України фінішувала шостою у жіночій естафеті на Кубку світу

Українки не змогли зачепитися за подіум

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 січня, у німецькому Рупольдингу жіночою естафетою продовжився п’ятий етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/20.

Збірну України представляли - Віта Семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна.

Українки допустили сім промахів у стрільбі та у підсумку відстали від переможниць гонки на 54 секунди.

Кубок Світу. Рупольдинг

П’ятий етап, 17 січня

Естафета. Жінки

1. Збірна Норвегії (0+9) 1:08:46,4

2. Збірна Франція (0+8) +10,7

3. Збірна Швейцарії (0+4) +20,7

4. Збірна Німеччини (2+4) +31,7

5. Збірна Швеції (0+11) +54,3

6. Збірна України (0+7) +54,8

Раніше, Підгрушна вказала на перевагу інших команд на Кубку світу.

Нагадаємо, Прима та Підручний у ТОП-10 в спринті на Кубку світу в Рупольдинг