Фуркад здобув перемогу в останній гонці в кар'єрі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 березня, відбулася гонка переслідвування на останньому етапі Кубка світу в Контіолахті.
Перемогу здобув легендарний Мартен Фуркад, який оголосив про завершення кар'єри.
Україну тут представляли Артем Прима, Дмитро Підручний та Руслан Ткаленко.
Підручний та Прима зробили по два промаха і посіли 16 та 17 місце відповідно.
Руслан Ткаленко з трьома хибами опинився лише 44-м.
Кубок світу з біатлону
Восьмий етап, Контіолахті (Фінляндія)
Гонка переслідування, чоловіки
14 березня
1. Мартен Фуркад (0+0+1+2) 31:25,4
2. Кантен Фійон Має (1+0+0+1) +2,9
3. Емільєн Жаклен (0+0+1+3) +4,5
...
16. Дмитро Підручний (1+0+0+1) +1:12,1
17. Артем Прима (0+1+1+0) +1:12,6
44. Руслан Ткаленко (1+0+1+1) +4:00,1
Нагадаємо, Підгрушна пропустить гонку переслідування.