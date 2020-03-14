Фуркад здобув перемогу в останній гонці в кар'єрі

Йоганнес Бо приїхав лише четвертим

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 березня, відбулася гонка переслідвування на останньому етапі Кубка світу в Контіолахті.

Перемогу здобув легендарний Мартен Фуркад, який оголосив про завершення кар'єри.

Україну тут представляли Артем Прима, Дмитро Підручний та Руслан Ткаленко.

Підручний та Прима зробили по два промаха і посіли 16 та 17 місце відповідно.

Руслан Ткаленко з трьома хибами опинився лише 44-м.

Кубок світу з біатлону

Восьмий етап, Контіолахті (Фінляндія)

Гонка переслідування, чоловіки

14 березня

1. Мартен Фуркад (0+0+1+2) 31:25,4

2. Кантен Фійон Має (1+0+0+1) +2,9

3. Емільєн Жаклен (0+0+1+3) +4,5

...

16. Дмитро Підручний (1+0+0+1) +1:12,1

17. Артем Прима (0+1+1+0) +1:12,6

44. Руслан Ткаленко (1+0+1+1) +4:00,1

Нагадаємо, Підгрушна пропустить гонку переслідування.