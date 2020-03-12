Підручний у ТОП-20 в спринті на Кубку світу у Контіолахті

Дмитро Підручний допустив один промах у стрільбі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 березня, у рамках восьмого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020 у фінському Контіолахті відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Україну у цій гонці представляло п’ять біатлоністів - Артем Прима, Дмитро Підручний, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко та Антон Дудченко.

Виграв гонку норвежець Йоганнес Бо, другим став француз Мартен Фуркад, третю сходинку посів ще один представник Франції Емільєн Жаклен.

Найкращим із українців став Дмитро Підручний, який із одним промахом посів 19 місце та програв переможцю 1 хвилину та 13 секунд

Кубок світу з біатлону

Восьмий етап, Контіолахті (Фінляндія)

Спринт, чоловіки

12 березня

1. Йоганнес Бо (0+0) 22:27,8

2. Мартен Фуркад 0+0) +21,1

3. Емільєн Жаклен (0+0) +22,3

...

19. Дмитро Підручний (1+0) +1:13,6

22. Артем Прима (0+0) +1:19,0

58. Руслан Ткаленко (1+1) +2:23,0

72. Антон Дудченко (0+1) +2:55,2

81. Сергій Семенов (2+2) +3:07,4

Нагадаємо, Бех виграла спринт на юніорському чемпіонаті Європи.

Також, останній етап Кубка світу з біатлону в Норвегії скасований через коронавірус.