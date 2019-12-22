Екгофф виграла мас-старт, Підгрушна - 19

Дар'я Блашко прийшла останньою

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 грудня, відбувся жіночий мас-старт на третьому етапі Кубка світу з біатлону у французькому Ансі.

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Перемогу в цій гонці здобула норвежка Тіріль Екгофф, другою прибігла італійка Доротея Вірер, трійку замкнула Лінн Персон з Швеції.

Найкращою з українок стала Олена Підгрушна, яка закінчила мас-старт на 19-й сходинці. Юна Дар'я Блашко стала 29-ю. Ця позиція виявилися останньою через зняття Елізи Гаспарін.

1. Тіріль Екгофф (0+1+0+1) 38:52,8

2. Доротея Вірер (1+0+1+0) +1:24,9

3. Лінн Персон (1+0+0+0) +1:25,1

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19. Олена Підгрушна (0+1+1+1) +3:16,2

29. Дарія Блашко (0+1+0+0) +6:30,6

Нагадаємо, Бо виграв мас-старт, Підручний лише 23. Українець прокоментував невдалий виступ.