Артем Прима програв переможцю гонки 27 секунд

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 січня, у німецькому Рупольдингу чоловічою спринтерською гонкою продовжився п’ятий етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/20.

Перемогу у гонці здобув француз Мартен Фуркад, який пройшов дистанцію без промахів. Другим став Кентен Фійон Майє, третім прийшов Бенедикт Доль.

У гонці брало участь п’ять представників України. Найкращим за підсумками гонки став Артем Прима, який без промахів пройшов дистанцію та програв переможцю 27 секунд.

Кубок Світу. Рупольдинг

П’ятий етап, 16 січня

Спринт. Чоловіки

1. Мартен Фуркад (0+0) 22:41.5

2. Кентент Фійон Майє (0+0) +3.1

3. Бенедікт Доль (0+0) +12.0

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8. Артем Прима (0+0) +27.3

10. Дмитро Підручний (0+0) +34.8

36. Сергій Семенов (0+0) +1:32,1 37. Антон Дудченко (0+0) +1:32,6 88. Богдан Цимбал (1+1) +2:40,6

Раніше, Підгрушна вказала на перевагу інших команд на Кубку світу.

Нагадаємо, Джима фінішувала у ТОП-30 в спринті на Кубку світу в Рупольдингу.