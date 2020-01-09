Джима фінішувала у ТОП-20 в спринті на Кубку світу

Юлія Джима посіла найвище місце серед українок

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 09 січня, у німецькому Обергофі жіночою спринтерською гонкою розпочався четвертий етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/20.

Перемогу у гонці здобула представниця Норвегії Марте Ольсбу-Рейселан, яка пройшла дистанцію без промахів.Друге місце посіла Денізе Германн із Німеччини, третьою стала француженка Жулія Сімон.

Актуально: Кубок світу. Розклад етапу в Обергофі

У гонці брало участь п’ять представниць України. Найкращою за підсумками спринту виявилась Юлія Джима, яка посіла 16 місце. Українка допустила лише один промах та у підсумку відстала від переможниці на 1,52 хвилини.

Кубок Світу. Обергоф

Четвертий етап, 20 грудня

Спринт. Жінки

1. Марте Ольсбу-Рейселан (0+0) 22:04,9

2. Денізе Геррманн (0+1) +33,1

3. Жулія Сімон (1+0) +47,4

...

16. Юлія Джима (1+0) +1:52,9

25. Валя Семеренко (1+1) +2:12,8

36. Олена Підгрушна (0+2) +2:36,1

46. Анастасія Меркушина (0+1) +2:58,6

52. Віта Семеренко (0+1) +3:10,9

Нагадаємо, Підручний пропустить спринт в Обергофі.