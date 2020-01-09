 Джима у ТОП-20 в спринті на Кубку світу в Обергофі | Біатлон | Champion.com.ua
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Джима фінішувала у ТОП-20 в спринті на Кубку світу

Сьогодні 16:49 1202 0
Юлія Джима посіла найвище місце серед українок
Джима фінішувала у ТОП-20 в спринті на Кубку світу
#Джима, #Семеренко, #Підгрушна

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 09 січня, у німецькому Обергофі жіночою спринтерською гонкою розпочався четвертий етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/20.

Перемогу у гонці здобула представниця Норвегії Марте Ольсбу-Рейселан, яка пройшла дистанцію без промахів.Друге місце посіла Денізе Германн із Німеччини, третьою стала француженка Жулія Сімон.

АктуальноКубок світу. Розклад етапу в Обергофі

У гонці брало участь п’ять представниць України. Найкращою за підсумками спринту виявилась Юлія Джима, яка посіла 16 місце. Українка допустила лише один промах та у підсумку відстала від переможниці на 1,52 хвилини.

Кубок Світу. Обергоф

Четвертий етап, 20 грудня

Спринт. Жінки

1. Марте Ольсбу-Рейселан (0+0) 22:04,9
2. Денізе Геррманн (0+1) +33,1
3. Жулія Сімон (1+0) +47,4
...
16. Юлія Джима (1+0) +1:52,9
25. Валя Семеренко (1+1) +2:12,8
36. Олена Підгрушна (0+2) +2:36,1
46. Анастасія Меркушина (0+1) +2:58,6
52. Віта Семеренко (0+1) +3:10,9

Нагадаємо, Підручний пропустить спринт в Обергофі.

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