Джима фінішувала у ТОП-20 в спринті на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 09 січня, у німецькому Обергофі жіночою спринтерською гонкою розпочався четвертий етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/20.
Перемогу у гонці здобула представниця Норвегії Марте Ольсбу-Рейселан, яка пройшла дистанцію без промахів.Друге місце посіла Денізе Германн із Німеччини, третьою стала француженка Жулія Сімон.
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У гонці брало участь п’ять представниць України. Найкращою за підсумками спринту виявилась Юлія Джима, яка посіла 16 місце. Українка допустила лише один промах та у підсумку відстала від переможниці на 1,52 хвилини.
Кубок Світу. Обергоф
Четвертий етап, 20 грудня
Спринт. Жінки
Нагадаємо, Підручний пропустить спринт в Обергофі.