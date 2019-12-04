Фуркад виграв індивідуальну гонку на Кубку світу, Підручний - 20

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 4 грудня, у шведському Естерсунді відбулася чоловіча індивідуальна гонка першого етапу Кубка світу з біатлону.
Перемогу на етапі здобув француз Мартен Фуркад, який протягом гонки лише раз промахнувся на стрільбу. Найкращий із українців був Дмирто Підручний, він програв лідеру більше 4 хвилин.
Кубок світу, 1-й етап
Естерсунд, Швеція
Чоловіки, індивідуальна гонка
04 грудня
1. Мартен Фуркад (0+0+0+1) 53:11,9
2. Сімон Дестьє (0+1+0+0) +12,7
3. Кентен Фійон-Має (2+0+0+1) +1:50,8
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20. Дмитро Підручний (2+0+0+1) +4:14,5
38. Артем Прима (1+2+0+1) +5:57,0
54. Руслан Ткаленко (0+1+0+2) +6:56,6
74. Артем Тищенко (1+0+1+0) +8:54,5
84. Антон Дудченко (0+1+1+3) +9:38,8
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