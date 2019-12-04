Фуркад виграв індивідуальну гонку на Кубку світу, Підручний - 20

Представники Франції зайняли всі призові місця на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 грудня, у шведському Естерсунді відбулася чоловіча індивідуальна гонка першого етапу Кубка світу з біатлону.

Перемогу на етапі здобув француз Мартен Фуркад, який протягом гонки лише раз промахнувся на стрільбу. Найкращий із українців був Дмирто Підручний, він програв лідеру більше 4 хвилин.

Кубок світу, 1-й етап

Естерсунд, Швеція

Чоловіки, індивідуальна гонка

04 грудня

1. Мартен Фуркад (0+0+0+1) 53:11,9

2. Сімон Дестьє (0+1+0+0) +12,7

3. Кентен Фійон-Має (2+0+0+1) +1:50,8

...

20. Дмитро Підручний (2+0+0+1) +4:14,5

38. Артем Прима (1+2+0+1) +5:57,0

54. Руслан Ткаленко (0+1+0+2) +6:56,6

74. Артем Тищенко (1+0+1+0) +8:54,5

84. Антон Дудченко (0+1+1+3) +9:38,8

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