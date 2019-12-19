Підручний посів 18 місце у спринті на третьому етапі Кубка світу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 19 грудня, у французькому Ансі Ле-Гран-Борнані чоловічою спринтерською гонкою стартував третій етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020 років.
У цій гонці участь брали 103 біатлоністи, серед яких було 5 українців. Дмитро Підручний стартував у гонці під першим номером. Лідер чоловічої збірної України показав 18-ий результат, припустившись двох промахів. До очкової зони потрапили також Дудченко, Прима і Ткаленко. Тищенко ж був лише 69-им.
Перемогу у цій гонці здобув німець Бенедикт Долль. Друге та третє місця відповідно посіли норвежець Тар'є Бо і француз Кантен Фійон Має.
Завтра, 20 грудня, на третьому етапі Кубка світу відбудеться жіночий спринт. Початок о 15:15.
1. Бенедикт Долль (0+0) 23:22,1
2. Тар'є Бо (0+0) +9,4
3. Кантен Фійон Має (0+0) +11,3
...
18. Дмитро Підручний (1+1) +1:03,0
31. Антон Дудченко (0+0) +1:17,9
34. Артем Прима (0+2) +1:27,1
39. Руслан Ткаленко (1+0) +1:36,8
69. Артем Тищенко (1+0) +2:34,3
Раніше, Семенов виграв коротку індивідуальну гонку на Кубку IBU.
Також, Меркушина виборола срібло.