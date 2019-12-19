Підручний посів 18 місце у спринті на третьому етапі Кубка світу

Чотири українці потрапили до очкової зони

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 грудня, у французькому Ансі Ле-Гран-Борнані чоловічою спринтерською гонкою стартував третій етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020 років.

У цій гонці участь брали 103 біатлоністи, серед яких було 5 українців. Дмитро Підручний стартував у гонці під першим номером. Лідер чоловічої збірної України показав 18-ий результат, припустившись двох промахів. До очкової зони потрапили також Дудченко, Прима і Ткаленко. Тищенко ж був лише 69-им.

Перемогу у цій гонці здобув німець Бенедикт Долль. Друге та третє місця відповідно посіли норвежець Тар'є Бо і француз Кантен Фійон Має.

Завтра, 20 грудня, на третьому етапі Кубка світу відбудеться жіночий спринт. Початок о 15:15.

Кубок Світу. Ансі

Третій етап, 19 грудня

Спринт. Чоловіки

1. Бенедикт Долль (0+0) 23:22,1

2. Тар'є Бо (0+0) +9,4

3. Кантен Фійон Має (0+0) +11,3

...

18. Дмитро Підручний (1+1) +1:03,0

31. Антон Дудченко (0+0) +1:17,9

34. Артем Прима (0+2) +1:27,1

39. Руслан Ткаленко (1+0) +1:36,8

69. Артем Тищенко (1+0) +2:34,3

Раніше, Семенов виграв коротку індивідуальну гонку на Кубку IBU.

Також, Меркушина виборола срібло.