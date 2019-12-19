 Підручний посів 18 місце у спринті на третьому етапі Кубка світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Підручний посів 18 місце у спринті на третьому етапі Кубка світу

Сьогодні 16:54 410 0
Чотири українці потрапили до очкової зони
Підручний посів 18 місце у спринті на третьому етапі Кубка світу
#Підручний, #Прима

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 грудня, у французькому Ансі Ле-Гран-Борнані чоловічою спринтерською гонкою стартував третій етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020 років.

У цій гонці участь брали 103 біатлоністи, серед яких було 5 українців. Дмитро Підручний стартував у гонці під першим номером. Лідер чоловічої збірної України показав 18-ий результат, припустившись двох промахів. До очкової зони потрапили також Дудченко, Прима і Ткаленко. Тищенко ж був лише 69-им.

Перемогу у цій гонці здобув німець Бенедикт Долль. Друге та третє місця відповідно посіли норвежець Тар'є Бо і француз Кантен Фійон Має.

Завтра, 20 грудня, на третьому етапі Кубка світу відбудеться жіночий спринт. Початок о 15:15.

Кубок Світу. Ансі
Третій етап, 19 грудня
Спринт. Чоловіки

1.  Бенедикт Долль (0+0)  23:22,1

2.  Тар'є Бо (0+0)  +9,4

3.  Кантен Фійон Має (0+0)  +11,3

...

18.  Дмитро Підручний (1+1)  +1:03,0

31.  Антон Дудченко (0+0)  +1:17,9

34.  Артем Прима (0+2)  +1:27,1

39.  Руслан Ткаленко (1+0)  +1:36,8

69.  Артем Тищенко (1+0)  +2:34,3

Раніше, Семенов виграв коротку індивідуальну гонку на Кубку IBU.

Також, Меркушина виборола срібло.

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