 Бо здобув Великий кришталевий глобус, Фуркад відстав на 2 очка | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Кубок світу. Жінки. Гонка переслідування 10 км: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 16:36 390
Олександрія - Колос: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 16:29 381
Бо здобув Великий кришталевий глобус, Фуркад відстав на 2 очка
Сьогодні 16:25 152
Дніпро-1 - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 16:06 369
Крижані Вовки сенсаційно обіграли Білий Барс і зрівняли рахунок у серії плей-оф
Сьогодні 15:53 159
Відео дня. Мартен Фуркад завершив кар'єру блискучою перемогою
Сьогодні 15:38 322
Фуркад здобув перемогу в останній гонці в кар'єрі
Сьогодні 15:17 357
Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції
Сьогодні 13:06 80703 2
Фоторепортаж. Усик та Чісора провели дуель поглядів
Сьогодні 12:26 639
Фуркад завершив кар’єру
Вчора 21:26 2534 1
Блоги
Відео дня. Усик продизінфекував Чісору: відбулася перша дуель поглядів українця й британця
Відео дня. Усик продизінфекував Чісору: відбулася перша дуель поглядів українця й британця Андрій Твердохліб
Вчора 16:18 2406
Позитив дня. Уболівальники починають заробляти на Коронавірусі
Позитив дня. Уболівальники починають заробляти на Коронавірусі Андрій Твердохліб
Вчора 14:53 962
У матчі Кубка Лібертадорес сталася масова бійка, арбітр показав 8 червоних карток
У матчі Кубка Лібертадорес сталася масова бійка, арбітр показав 8 червоних карток Valeriy Ruchka
Вчора 14:03 1461
Вольфсбург – Шахтар, феномен Динамо і коронавірус - ТаТоТаке
Вольфсбург – Шахтар, феномен Динамо і коронавірус - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 12:45 484
Голи Ярмоленка і Антунеша - в добірці найкращих 1/8 Ліги Європи
Голи Ярмоленка і Антунеша - в добірці найкращих 1/8 Ліги Європи Valeriy Ruchka
Вчора 11:58 2447
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:45 Футбол Львів - Карпати 1:1. Відео голів 0
16:36 Пряма трансляція Кубок світу. Жінки. Гонка переслідування 10 км: онлайн-трансляція. LIVE 390
16:29 Футбол Олександрія - Колос: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE 381
16:25 Біатлон Бо здобув Великий кришталевий глобус, Фуркад відстав на 2 очка 152
16:22 Біатлон Французькі біатлоністи оригінальним чином вшанували Мартена Фуркада 350
16:06 Пряма трансляція Дніпро-1 - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE 369
16:05 Футбол Львів та Карпати розписали мирову в 23 турі УПЛ 244
15:53 Хокей Крижані Вовки сенсаційно обіграли Білий Барс і зрівняли рахунок у серії плей-оф 159
15:38 Блог Відео дня. Мартен Фуркад завершив кар'єру блискучою перемогою 322
15:32 Футбол Перший гравець Бундесліги заразився коронавірусом 476
15:17 Біатлон Фуркад здобув перемогу в останній гонці в кар'єрі 357
15:06 Пряма трансляція Львів - Карпати: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE 3147
15:04 Блог Молюсь щоб у мене не забрали мрію, - легендарна українка написала зворушливий пост 306
14:50 Футбол Барселона націлилась на юного захисника Лаціо 262
14:30 Пряма трансляція Остання в кар'єрі гонка Фуркада: онлайн-трансляція Гонки переслідування в Контіолахті. LIVE 515
14:27 ММА Хабіб: Я рознесу Фергюсона 455
14:02 Футбол Пасіч та Кльоц вийдуть в основі Карпат на матч проти Львова 267
13:51 ММА Вайт: Ми не скасуємо бої через коронавірус 285
13:33 Хокей Клуби НХЛ продовжать платити гравцям за контрактами, незважаючи на зупинку сезону 290
13:15 Бокс Чісора: Я нокаутую Усика 1489
13:06 Біатлон Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції 80703 2
12:52 Біатлон Підгрушна пропустить гонку переслідування, Джима - під питанням 550
12:33 Баскетбол Клуби НБА допоможуть співробітникам арени, на яких позначилося припинення сезону 362
12:26 Блог Фоторепортаж. Усик та Чісора провели дуель поглядів 639
12:15 Автоспорт Власники Формули-1 хочуть обов'язково провести Гран-прі Монако в цьому сезоні 217

Бо здобув Великий кришталевий глобус, Фуркад відстав на 2 очка

Сьогодні 16:25 152 0
Проти Фуркада зіграло правило двох найгірших гонок
Бо здобув Великий кришталевий глобус, Фуркад відстав на 2 очка
#Фуркад, #Бо, #Підручний, #Прима

Джерело - Чемпіон.

Норвежець Йоганнес Бо здобув Великий кришталевий глобус за підсумками сезону 2019/2020.

Другим став Мартен Фуркад, а замкнув трійку Кантен Фійон Має.

Незважаючи на перемогу легендарного француза в останній гонці, норвежець вирвався на перше місце за правилом двох найгірших гонок.

Справа в тому, що за правилами IBU у всіх учасників Кубка світу після заключного старту сезону віднімаються очки із загальної кількості за дві найгірші гонки.

У Фуркада це мінус 56 очок: 29 за 12-е місце в спринтерській гонці на етапі в Ансі та 27 за 14-е місце в мас-старті в Нове-Мєсто. А у Йоганнеса Бо нічого віднімалося, оскільки він пропускав декілька гонок. На початку січня у норвежця народився син, і молодший Бо був разом з дружиною.

Остаточний рейтинг:

1. Йоганнес-Тінгнес Бо 913

2. Мартен Фуркад 911

3. Кантен Фійон-Має 843

4. Тар'єй Бо 740

5. Емільєн Жаклен 726

6. Сімон Дестьйо 672

7. Олександр Логінов 629

8. Бенедікт Долль 613

9. Йоханнес Дале 576

10. Ветле-С’ястад Крістіансен 566

11. Арнд Пайффер 540

12. Ерленн Б'єнтегор 495

13. Йоханнес Кюн 474

14. Яков Фак 467

15. Матвій Єлисеєв 422

16. Лукас Хофер 406

17. Дмитро Підручний 366

18. Філіпп Хорн 360

19. Фаб'єн Клод 355

20. Юліан Еберхард 327

21. Міхал Крчмарж 308

22. Фелікс Ляйтнер 300

23. Артем Прима 293

24. Зімон Едер 274

25. Домінік Віндіш 267

Коментарі ()