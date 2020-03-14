Проти Фуркада зіграло правило двох найгірших гонок

Джерело - Чемпіон.

Норвежець Йоганнес Бо здобув Великий кришталевий глобус за підсумками сезону 2019/2020.

Другим став Мартен Фуркад, а замкнув трійку Кантен Фійон Має.

Незважаючи на перемогу легендарного француза в останній гонці, норвежець вирвався на перше місце за правилом двох найгірших гонок.

Справа в тому, що за правилами IBU у всіх учасників Кубка світу після заключного старту сезону віднімаються очки із загальної кількості за дві найгірші гонки.

У Фуркада це мінус 56 очок: 29 за 12-е місце в спринтерській гонці на етапі в Ансі та 27 за 14-е місце в мас-старті в Нове-Мєсто. А у Йоганнеса Бо нічого віднімалося, оскільки він пропускав декілька гонок. На початку січня у норвежця народився син, і молодший Бо був разом з дружиною.

Остаточний рейтинг:

1. Йоганнес-Тінгнес Бо 913

2. Мартен Фуркад 911

3. Кантен Фійон-Має 843

4. Тар'єй Бо 740

5. Емільєн Жаклен 726

6. Сімон Дестьйо 672

7. Олександр Логінов 629

8. Бенедікт Долль 613

9. Йоханнес Дале 576

10. Ветле-С’ястад Крістіансен 566

11. Арнд Пайффер 540

12. Ерленн Б'єнтегор 495

13. Йоханнес Кюн 474

14. Яков Фак 467

15. Матвій Єлисеєв 422

16. Лукас Хофер 406

17. Дмитро Підручний 366

18. Філіпп Хорн 360

19. Фаб'єн Клод 355

20. Юліан Еберхард 327

21. Міхал Крчмарж 308

22. Фелікс Ляйтнер 300

23. Артем Прима 293

24. Зімон Едер 274

25. Домінік Віндіш 267