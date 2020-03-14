Джерело - Чемпіон.
Норвежець Йоганнес Бо здобув Великий кришталевий глобус за підсумками сезону 2019/2020.
Другим став Мартен Фуркад, а замкнув трійку Кантен Фійон Має.
Незважаючи на перемогу легендарного француза в останній гонці, норвежець вирвався на перше місце за правилом двох найгірших гонок.
Справа в тому, що за правилами IBU у всіх учасників Кубка світу після заключного старту сезону віднімаються очки із загальної кількості за дві найгірші гонки.
У Фуркада це мінус 56 очок: 29 за 12-е місце в спринтерській гонці на етапі в Ансі та 27 за 14-е місце в мас-старті в Нове-Мєсто. А у Йоганнеса Бо нічого віднімалося, оскільки він пропускав декілька гонок. На початку січня у норвежця народився син, і молодший Бо був разом з дружиною.
Остаточний рейтинг:
1. Йоганнес-Тінгнес Бо 913
2. Мартен Фуркад 911
3. Кантен Фійон-Має 843
4. Тар'єй Бо 740
5. Емільєн Жаклен 726
6. Сімон Дестьйо 672
7. Олександр Логінов 629
8. Бенедікт Долль 613
9. Йоханнес Дале 576
10. Ветле-С’ястад Крістіансен 566
11. Арнд Пайффер 540
12. Ерленн Б'єнтегор 495
13. Йоханнес Кюн 474
14. Яков Фак 467
15. Матвій Єлисеєв 422
16. Лукас Хофер 406
17. Дмитро Підручний 366
18. Філіпп Хорн 360
19. Фаб'єн Клод 355
20. Юліан Еберхард 327
21. Міхал Крчмарж 308
22. Фелікс Ляйтнер 300
23. Артем Прима 293
24. Зімон Едер 274
25. Домінік Віндіш 267
Нагадаємо, Підгрушна пропустить гонку переслідування.