Збірна України фінішувала 11-ою у чоловічій естафеті на Кубку світу

Ткаленко провалив роботу на вогневих рубежах

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 грудня, у Гохфільцені чоловічою естафетною гонкою завершився другий етап Кубка світу з біатлону.

Участь брали 27 команд. Україна виступала у наступному складі: Тищенко, Прима, Ткаленко і Підручний.

На першій стрільбі Тищенко використовував один додатковий патрон і на коло вибіг на 10-му місці. На стрільбі стоячи знову один промах і естафету Тищенку Примі передав 11-им.

На жаль, Артем на першій стрільбі використовував аж три додаткові патрони і збірна України опустилася на 15-е місце. Далі Артем припустився одного промаху і зміг підняти команда на кілька позицій.

Ткаленко не вдало виконав стрільбу лежачи і був змушений пробіг одне штрафне коло. Як наслідок після цього Україна опустилася на 16-е місце з відставанням 2:20 хвилин від лідера. А на стійці Ткаленко використав два додаткові патрони і втратив ще секунди - Україна опустилася ще на одну позицію з відставанням від лідера майже три хвилини.

Ткаленко естафету Підручному передав 16-им з відставанням від лідера 3:13 хвилин. Лідер збірної України першу стрільбу відпрацював на відмінно. На другій стрільбі використав три додаткові патрони. У підсумку Підручний фінішував 11-им, піднявши команду на кілька позицій.

Перемогу у гонці здобула збірна Норвегії. Друге та третє місця відповідно посіли збірні Німеччини і Франції. Цікавим видався фініш - Йоганнес Бо догнав Доля і випередив на останніх метрах гонки.

Кубок Світу. Гохфільцен

Другий етап, 15 грудня

Естафета 4х7,5. Чоловіки

1. Норвегія (1+7) 1:14:44,2

2. Німеччина (0+6) +2,0

3. Франція (1+8) +51,9

4. Канада (0+6) +1:28,7

5. Чехія (0+9) +1:52,2

6. Росія (1+8) +2:01,7

...

11. Україна (1+14) +3:31,5

Раніше, у гонці переслідування Валентина Семеренко фінішувала 14-ою.

Нагадаємо, Україна посіла четверте місце у естафеті на Кубку світу.