Збірна України фінішувала шостою у жіночій естафеті на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 11 січня, у німецькому Обергофі у рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020 відбулася жіноча естафета.
Збірну України представляли - Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна.
Анастасія Меркушина вдало розпочала гонку, однак на другій стрільбі українка використала усі додаткові патрони та була змушена бігти штрафне коло. У підсумку при передачі естафети відставання від лідера гонки становило 1,1 хвилини.
Змогли покращити позиції українок Юлія Джима, яка передала естафету 11-ю та Валя Семеренко, яка приїхала 7-ю.
Завершувала естафету в України Олена Підгрушна, яка без промахів відстрілялася та підняла Україну на шосту позицію.
Кубок Світу. Обергоф
Четвертий етап, 11 січня
Естафета 6х4. Жінки
11 січня
Нагадаємо, українки провалили індивідуальну гонку на юнацькій Олімпіаді.