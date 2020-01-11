Збірна України фінішувала шостою у жіночій естафеті на Кубку світу

Українки не змогли зачепитися за подіум

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 січня, у німецькому Обергофі у рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020 відбулася жіноча естафета.

Збірну України представляли - Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна.

Анастасія Меркушина вдало розпочала гонку, однак на другій стрільбі українка використала усі додаткові патрони та була змушена бігти штрафне коло. У підсумку при передачі естафети відставання від лідера гонки становило 1,1 хвилини.

Змогли покращити позиції українок Юлія Джима, яка передала естафету 11-ю та Валя Семеренко, яка приїхала 7-ю.

Завершувала естафету в України Олена Підгрушна, яка без промахів відстрілялася та підняла Україну на шосту позицію.

Кубок Світу. Обергоф

Четвертий етап, 11 січня

Естафета 6х4. Жінки

11 січня

1. Норвегія (0+11) 1:14:11,6

2. Швеція (0+10) +21,1

3. Франція (0+12) +33,1

4. Німеччина (1+11) +1:10,4

5. Швейцарія (1+9) +1:24,5

6. Україна (1+7) +1:35,9

Нагадаємо, українки провалили індивідуальну гонку на юнацькій Олімпіаді.