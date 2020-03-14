Меркушина у ТОП-25 гонки переслідування на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 березня, відбулася гонка переслідвування на останньому етапі Кубка світу в Контіолахті.
Гонку виграла Жюлья Сімон, яка допустила два промахи на чотирьох вогневих рубежах. Друга позиція у Селіни Гаспарен зі Швейцарії. Третьою фінішувала представниця Італії Ліза Віттоцці.
Найкращою з українок стала Анастасія Меркушина, яка з трьома промахами прийшла 24.
Кубок світу з біатлону
Восьмий етап, Контіолахті (Фінляндія)
Гонка переслідування, жінки
14 березня
1. Жюлья Сімон (0+1+1+0) 30: 43,5
2. Селіна Гаспарен (1+2+1+0) +17,3
3. Ліза Віттоцці (1+1+1+1) 20,9 градусів за Цельсієм
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24. Анастасія Меркушина (1+0+1+1) +1:53,5
30. Валя Семеренко (1+2+3+0) +2:16,4
35. Віта Семеренко (0+1+2+1) +2:45,8
DNS Юлія Джима
DNS Олена Підгрушна
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