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Меркушина у ТОП-25 гонки переслідування на Кубку світу

Сьогодні 17:22 283 0
Відбулась остання гонка сезону
Меркушина у ТОП-25 гонки переслідування на Кубку світу
#Меркушина, #Семеренко

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 березня, відбулася гонка переслідвування на останньому етапі Кубка світу в Контіолахті.

Гонку виграла Жюлья Сімон, яка допустила два промахи на чотирьох вогневих рубежах. Друга позиція у Селіни Гаспарен зі Швейцарії. Третьою фінішувала представниця Італії Ліза Віттоцці.

Найкращою з українок стала Анастасія Меркушина, яка з трьома промахами прийшла 24.

Кубок світу з біатлону
Восьмий етап, Контіолахті (Фінляндія)
Гонка переслідування, жінки
14 березня
 
1. Жюлья Сімон (0+1+1+0) 30: 43,5
2. Селіна Гаспарен (1+2+1+0) +17,3
3. Ліза Віттоцці (1+1+1+1) 20,9 градусів за Цельсієм
...
24. Анастасія Меркушина (1+0+1+1) +1:53,5
30. Валя Семеренко (1+2+3+0) +2:16,4
35. Віта Семеренко (0+1+2+1) +2:45,8
DNS Юлія Джима
DNS Олена Підгрушна

Нагадаємо, Мякяряйнен оголосила про завершення кар’єри.

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