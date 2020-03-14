Меркушина у ТОП-25 гонки переслідування на Кубку світу

Відбулась остання гонка сезону

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 березня, відбулася гонка переслідвування на останньому етапі Кубка світу в Контіолахті.

Гонку виграла Жюлья Сімон, яка допустила два промахи на чотирьох вогневих рубежах. Друга позиція у Селіни Гаспарен зі Швейцарії. Третьою фінішувала представниця Італії Ліза Віттоцці.

Найкращою з українок стала Анастасія Меркушина, яка з трьома промахами прийшла 24.

Кубок світу з біатлону

Восьмий етап, Контіолахті (Фінляндія)

Гонка переслідування, жінки

14 березня

1. Жюлья Сімон (0+1+1+0) 30: 43,5

2. Селіна Гаспарен (1+2+1+0) +17,3

3. Ліза Віттоцці (1+1+1+1) 20,9 градусів за Цельсієм

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24. Анастасія Меркушина (1+0+1+1) +1:53,5

30. Валя Семеренко (1+2+3+0) +2:16,4

35. Віта Семеренко (0+1+2+1) +2:45,8

DNS Юлія Джима

DNS Олена Підгрушна

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