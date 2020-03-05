Семеренко потрапила до ТОП-15 у спринті на сьомому етапі Кубка світу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5 березня, у рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020 в чеському місті Нове Место відбулася жіноча спринтерська гонка.
Україну у цих змаганнях представляли 5 біатлоністок. Валентина Семеренко припустилася одного промаху і виступила найкраще серед українок. Вона посіла 12-е місце. Анастасія Меркушина на вогневих рубежах настріляла один промах і посіла 21-е місце. Юлія Джима та Віта Семеренко промахнулися по два рази і відповідно посіли 32-е та 43-е місця. Олена Підгрушна з трьома промахами стала 49-ою.
Перемогу у гонці здобула німкеня Деніз Геррманн. Друге та третє місця відповідно посіли француженка Анаїс Бескон та чешка Маркета Давідова.
1. Деніз Геррманн (0+0) 18:51,0
2. Анаїс Бескон (0+0) +27,2
3. Маркета Давідова (1+0) +49,7
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12. Валя Семеренко (0+1) +1:34,7
21. Анастасія Меркушина (1+0) +1:46,8
32. Юлія Джима (1+1) +1:55,1
43. Віта Семеренко (0+2) +2:22,2
49. Олена Підгрушна (1+2) +2:28,5
Раніше, Тищенко найкращий серед українців в другому спринті на Кубку IBU.