 Семеренко потрапила до ТОП-15 у спринті на сьомому етапі Кубка світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Семеренко потрапила до ТОП-15 у спринті на сьомому етапі Кубка світу
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Семеренко потрапила до ТОП-15 у спринті на сьомому етапі Кубка світу

Сьогодні 19:46 954 0
Найкраще серед українок виступила Валентина Семеренко
Семеренко потрапила до ТОП-15 у спринті на сьомому етапі Кубка світу
#Семеренко, #Джима

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 березня, у рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020 в чеському місті Нове Место відбулася жіноча спринтерська гонка.

Україну у цих змаганнях представляли 5 біатлоністок. Валентина Семеренко припустилася одного промаху і виступила найкраще серед українок. Вона посіла 12-е місце. Анастасія Меркушина на вогневих рубежах настріляла один промах і посіла 21-е місце. Юлія Джима та Віта Семеренко промахнулися по два рази і відповідно посіли 32-е та 43-е місця. Олена Підгрушна з трьома промахами стала 49-ою. 

Перемогу у гонці здобула німкеня Деніз Геррманн. Друге та третє місця відповідно посіли  француженка Анаїс Бескон та чешка Маркета Давідова.

Кубок світу з біатлону.
Сьомий етап, Нове Место (Чехія)
Спринт, жінки
5 березня

1.  Деніз Геррманн (0+0)  18:51,0

2.  Анаїс Бескон (0+0)  +27,2

3.  Маркета Давідова (1+0)  +49,7

...

12.  Валя Семеренко (0+1)  +1:34,7

21.  Анастасія Меркушина (1+0)  +1:46,8

32.  Юлія Джима (1+1)  +1:55,1

43.  Віта Семеренко (0+2)  +2:22,2

49.  Олена Підгрушна (1+2)  +2:28,5

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