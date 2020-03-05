Семеренко потрапила до ТОП-15 у спринті на сьомому етапі Кубка світу

Найкраще серед українок виступила Валентина Семеренко

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 березня, у рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020 в чеському місті Нове Место відбулася жіноча спринтерська гонка.

Україну у цих змаганнях представляли 5 біатлоністок. Валентина Семеренко припустилася одного промаху і виступила найкраще серед українок. Вона посіла 12-е місце. Анастасія Меркушина на вогневих рубежах настріляла один промах і посіла 21-е місце. Юлія Джима та Віта Семеренко промахнулися по два рази і відповідно посіли 32-е та 43-е місця. Олена Підгрушна з трьома промахами стала 49-ою.

Перемогу у гонці здобула німкеня Деніз Геррманн. Друге та третє місця відповідно посіли француженка Анаїс Бескон та чешка Маркета Давідова.

Кубок світу з біатлону.

Сьомий етап, Нове Место (Чехія)

Спринт, жінки

5 березня

1. Деніз Геррманн (0+0) 18:51,0

2. Анаїс Бескон (0+0) +27,2

3. Маркета Давідова (1+0) +49,7

...

12. Валя Семеренко (0+1) +1:34,7

21. Анастасія Меркушина (1+0) +1:46,8

32. Юлія Джима (1+1) +1:55,1

43. Віта Семеренко (0+2) +2:22,2

49. Олена Підгрушна (1+2) +2:28,5

Раніше, Тищенко найкращий серед українців в другому спринті на Кубку IBU.