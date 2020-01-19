 Екгофф виграла гонку переслідування в Рупольдингу, Джима не фінішувала | Біатлон | Champion.com.ua
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Екгофф виграла гонку переслідування в Рупольдингу, Джима не фінішувала

Сьогодні 14:01 316 0
Екгофф виграла гонку переслідування в Рупольдингу, Джима не фінішувала

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Рупольдингу закінчилася жіноча гонка переслідування в рамках заключного дня п'ятого етапу Кубка світу з біатлону. 

Українська біатлоніста Віта Семеренко посіла восьме місце в гонці. Вона стартувала з 34-ї позиції і без промахів пройшла всю дистанцію.

Переможницею стала норвежка Тіріл Екхофф, друге місце зайняла Пауліна Фіалкова зі Словаччини, а третьою фінішувала шведка Ханна Еберг.

Серед інших українок Валентина Семеренко посіла 18-е місце, а ось Юлія Джима і зовсім не фінішувала.

Кубок світу

Рупольдинг. Німеччина

Переслідування. жінки

1. Тіріл Екгофф (0+0+1+0) 34:08,7

2. Пауліна Фіалкова (1+0+0+1)+46,3

3. Ханна Еберг (0+1+0+1)+55,1

...

8. Віта Семеренко (0+0+0+0)+1:13,1

18. Валя Семеренко (0+0+1+0)+2:03,1

DNF Юлія Джима (0+2+2+3)

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