Екгофф виграла гонку переслідування в Рупольдингу, Джима не фінішувала

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Рупольдингу закінчилася жіноча гонка переслідування в рамках заключного дня п'ятого етапу Кубка світу з біатлону.

Українська біатлоніста Віта Семеренко посіла восьме місце в гонці. Вона стартувала з 34-ї позиції і без промахів пройшла всю дистанцію.

Переможницею стала норвежка Тіріл Екхофф, друге місце зайняла Пауліна Фіалкова зі Словаччини, а третьою фінішувала шведка Ханна Еберг.

Серед інших українок Валентина Семеренко посіла 18-е місце, а ось Юлія Джима і зовсім не фінішувала.

Кубок світу

Рупольдинг. Німеччина

Переслідування. жінки

1. Тіріл Екгофф (0+0+1+0) 34:08,7

2. Пауліна Фіалкова (1+0+0+1)+46,3

3. Ханна Еберг (0+1+0+1)+55,1

...

8. Віта Семеренко (0+0+0+0)+1:13,1

18. Валя Семеренко (0+0+1+0)+2:03,1

DNF Юлія Джима (0+2+2+3)