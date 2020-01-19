Екгофф виграла гонку переслідування в Рупольдингу, Джима не фінішувала

Джерело - Чемпіон.
У німецькому Рупольдингу закінчилася жіноча гонка переслідування в рамках заключного дня п'ятого етапу Кубка світу з біатлону.
Українська біатлоніста Віта Семеренко посіла восьме місце в гонці. Вона стартувала з 34-ї позиції і без промахів пройшла всю дистанцію.
Переможницею стала норвежка Тіріл Екхофф, друге місце зайняла Пауліна Фіалкова зі Словаччини, а третьою фінішувала шведка Ханна Еберг.
Серед інших українок Валентина Семеренко посіла 18-е місце, а ось Юлія Джима і зовсім не фінішувала.
Кубок світу
Рупольдинг. Німеччина
Переслідування. жінки
1. Тіріл Екгофф (0+0+1+0) 34:08,7
2. Пауліна Фіалкова (1+0+0+1)+46,3
3. Ханна Еберг (0+1+0+1)+55,1
...
8. Віта Семеренко (0+0+0+0)+1:13,1
18. Валя Семеренко (0+0+1+0)+2:03,1
DNF Юлія Джима (0+2+2+3)